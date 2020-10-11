Суд отказал мэру Черкасс в иске против Зеленского, обозвавшего его "бандитом"

Печерский районный суд Киева отказался удовлетворять иск мэра Черкасс Анатолия Бондаренко к президенту Владимиру Зеленскому о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Ранее глава государства назвал его "бандитом", говорится в решении суда от 1 октября.

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В частности суд считает "необоснованным" иск действующего мэра Черкасс. Высказывания Зеленского, по мнению суда, не содержат заведомо ложной информации или чрезмерных оценочных суждений.

Суд также не считает, что Зеленский подал их "в грубой, унизительной или неприличной форме", поскольку они являются "его личным субъективным отношением".

В то же время в суде отметили, что апелляционную жалобу на решение можно подать в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Напомним, во время пресс-конференции 20 мая 2020 года, посвященной годовщине президентства, Зеленский назвал популизмом действия мэра Черкасс, который хотел смягчить карантин в городе вопреки постановлению правительства.

При этом он добавил: "Я за один стол с такими бандитами не сяду."

27 мая мэр Черкасс Анатолий Бондаренко обратился в Печерский районный суд Киева с иском о защите чести и достоинства против президента Зеленского.

В частности Бондаренко просил суд взыскать с Зеленского 1 грн в свою пользу за моральный ущерб за унижение чести, достоинства и деловой репутации.

Как сообщалось, власти Черкасс с 1 мая смягчили карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие послабления были запланированы на 11 мая.

В связи с этим полиция начала уголовное производство. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, в свою очередь, заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.

Также мэр обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с напоминанием о коррупционных скандалах вокруг окружения главы государства и предостерег от давления на город.