Суд отказался арестовывать лидера партии "5.10" Балашова за драку со следователем

Печерский районный суд Киева вечером 19 августа отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об аресте предпринимателя, бывшего депутата Верховной Рады третьего созыва и лидера партии "5.10" Геннадия Балашова, задержанного 16 августа после потасовки со следователем в Печерском управлении полиции.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам политик, равно как и его адвокат Игорь Черкезов. В свою очередь в комментарии журналистам еще в зале суда Балашов допустил, что это может быть ненадолго, поскольку он проходит еще по ряду дел.

"За трехдневное пребывание прошел по кругам ада, но спасибо Печерскому суду, что, рассмотрев дело, он увидел всю несостоятельность обвинения и фальсификацию большинства дел и принял правильное решение полностью отказать прокуратуре... Значит, следователи, которые возбудили это дело, сильно накосячили... У нас еще много впереди — по-моему, шесть дел. Это дело остается, но, слава Богу, я на свободе. Пока, так как повестки бегают за мной прямо в зале суда", — отметил он.

По словам лидера "5.10", по одному из дел ему вменяют неуплату налогов при продаже квартир в прошлые годы, от чего его адвокаты "в шоке".

"Это повестка на 26-е: 330 тысяч долларов с меня хочет получит налоговая милиция за продажу одной квартиры в 2018 году и второй квартиры в 2019 году. Они считают что это была систематическая коммерческая деятельность, предпринимательская деятельность, потому считают 19,5% налога. Но под эту статью подпадают 100 тысяч, или 200 тысяч, или полмиллиона граждан, которые продавали квартиры в 2018 и 2019 годах", — сказал Балашов.

Напомним, что ранее правоохранители активизировали расследование дела о незаконном строительстве многоквартирного дома в центре Киева на улице Редутной, 60 — в буферной зоне Киево-Печерской Лавры.

Так, в мае Госбюро расследований провело обыски в департаменте государственного архитектурно-строительного контроля и департаменте по вопросам регистрации Киевской горадминистрации, расследуя, почему чиновники не остановили строительство шестиэтажного здания, хотя там можно было строить дом высотой не более четырех этажей.

В свою очередь в начале июля в полицию вызвали Балашова, который продавал в этом здании недвижимость, для вручения подозрения по части 2 статьи 298 Уголовного кодекса (умышленное разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей). Однако впоследствии на суде по избранию ему меры пресечения по ходатайству прокуратуры защите политика удалось доказать, что тот в принципе не является подозреваемым, и в избрании меры пресечения прокуратуре также было отказано.