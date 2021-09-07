Тайфун "Джолина" оставил без электричества почти 300 тыс. человек на Филиппинах

290 тыс. человек остались без света из-за тайфуна "Джолина", который 4 раза обрушился на берега Филиппин вечером 6 сентября. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на Управление атмосферных, геофизических и астрономических служб Филиппин (PAGASA).

Согласно сообщению, скорость ветра достигает 120 км в час, порывы — до 150 км в час, тайфун движется со скоростью 15 км в час. На данный момент около 290 тысяч жителей страны остались без электричества. Тайфун также вызвал наводнение в нескольких районах острова Себу. Муниципальные власти передали пострадавшим семьям предметы первой необходимости, сообщает Sunstar.

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Продвижение тайфуна "Джолина". Источник:PAGASA

Морские прогулки во всех районах, находящихся под угрозой тропического циклона, были отменены.

LOOK: Philippine Coast Guard (PCG) rescues at least 60 residents in Owak, Brgy San Isidro, Ormoc City around 4 am on Tuesday, September 7, because of flashfloods brought about by #JolinaPH.



Photo by PCG | @rapplerdotcom pic.twitter.com/SKpWxOE3wi — Art Lubiano (@artlubiano) September 7, 2021

Кроме того, задержаны 36 рейсов в различных портах Филиппин. В результате застряло более 160 пассажиров.

99 грузовых суден также не смогли отбыть по своим маршрутам. Сейчас тайфун движется в сторону Западно-Филиппинского моря.

Напомним, 3 сентября из-за сильных ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида" на северо-востоке США, погибли по меньшей мере 58 человек.