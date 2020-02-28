Турция грозится перекрыть Босфор и Дарданеллы из-за обострения в Идлибе

Турция в качестве реакции на обострение ситуации в сирийском Идлибе рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400.

Об этом со ссылкой на турецкие СМИ сообщает "Интерфакс".

Указано, что решение о перекрытии проливов может быть принято на основании статей 20 и 21 конвенции Монтре 1936 года о режиме проливов, которые наделяют Анкару таким правом в том случае, если Турция считала бы себя "находящейся под угрозой непосредственной военной опасности".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Кроме того, турецкая сторона может отложить развертывание С-400, которое ранее было запланировано на апрель, отмечают турецкие СМИ.

Также Анкара призывает международное сообщество установить бесполетную зону над Идлибом.

"Международное сообщество обязано действовать ради защиты гражданских лиц, и оно должно установить бесполетную зону. Гаранты астанинского процесса — Россия и Иран — потеряют все доверие к себе, если они не смогут выполнить обязательства по сокращению насилия и боевых действий", — заявил пресс-секретарь Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Кроме этого, он обвинил остальной мир в том, что он закрывает глаза на происходящее в Идлибе, чем в свою очередь пользуется Дамаск.

"Режим (президента Сирии Башара) Асада проводит этнические чистки и добивается исхода миллионов сирийцев из Идлиба. Эти люди попытаются сбежать в Турцию и Европу. Учитывая тот факт, что мы (Турция) принимаем у себя почти 4 млн беженцев, у нас нет возможности или ресурсов пропустить к себе еще один их миллион", — также заявил он.

Ранее в сирийском Идлибе произошла эскалация боевых действий — 27 февраля в результате авиаудара там погибли 33 турецких военных. В ответ на это на 28 февраля Турция запланировала консультации с НАТО относительно сложившейся ситуации.

Как сообщил губернатор турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией, Рахми Доган, турецкие силы подверглись нападению со стороны сирийских правительственных войск (поддерживаемые Россией). В результате удара также есть раненые, некоторые в тяжелом состоянии.

При этом турецкие власти обвинили в артобстреле российскую авиацию. Однако в РФ утверждают, что российская авиация якобы не наносила удары у поселка Бехун в Сирии, где от авианалета погибли десятки турецких солдат.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание, на котором было принято решение начать наносить воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск.

Источники газеты Daily Sabah сообщили, что ответным ударом был уничтожен конвой правительственных войск Сирии.

Читайте также: Эрдоган намерен превратить Турцию в глобальный энергетический центр Средиземноморья

Также в российском посольстве в Анкаре сообщили, что Турция усилила охрану их дипмиссии "и других российских учреждений в стране".

Кроме того, Россия отправила 2 фрегата, "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные ракетным комплексом "Калибр-НК", в Средиземное море.

Как известно, в многополярном вооруженном конфликте на территории Сирии РФ с осени 2015 года поддерживает режим сирийского диктатора Башара Асада широкомасштабным применением боевой авиации, в том числе по жилым кварталам. Российские Су-24М2 есть также и на вооружении сил Асада.

Напомним, 27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп во время экстренного обращения к нации подтвердил сообщения СМИ о ликвидации главаря "Исламского государства" (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади.