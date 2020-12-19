У берегов Нигерии 6 украинских моряков попали в плен пиратов

В Гвинейском заливе у берегов Нигерии группа пиратов атаковала судно Stevia и захватила в плен восемь членов экипажа, среди которых шестеро украинцев.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "Укринформу".

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"В результате пиратского нападения на указанное судно у побережья Нигерии 16 декабря в плен было захвачено 8 членов экипажа, в том числе 6 граждан Украины", — сказал он.

По его словам, судовладельцем является албанская компания.

В связи с этим посольства Украины в Нигерии и Албании принимают соответствующие меры реагирования.

Указанное дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины и причастных украинских посольств, заверил спикер ведомства.

В свою очередь морской портал Seafarers Journal со ссылкой на дочь одного из захваченных моряков уточнил информацию об инциденте.

"В Нигерии было взято в плен 8 человек (6 украинцев) из сухогруза Stevia, хозяевами которого с мая 2020 года стали албанцы. Среди заложников мой папа — Резниченко Семен Иванович (40 лет), старший помощник капитана, гражданин Украины. К сожалению, имена других членов экипажа, попавших в плен, мне неизвестны", — цитирует портал дочь захваченного моряка.

По ее словам, сторона судовладельца и агента никакой информации о чрезвычайной ситуации не дает, с родственниками на связь не выходит, на письма, сообщения, звонки не отвечает. У родственников моряков нет никакой информации о своих близких и состоянии их здоровья.

Дочь старпома также заявила, что у экипажа были проблемы с водой и провизией.

Напомним, в июле 2020 года пираты захватили в плен с танкера Curacao Trader у берегов Нигерии также шестерых граждан Украины.