Украина готовит новые санкции против РФ

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) инициирует введение санкций против "следователей", "прокуроров" и "судей", которые устраивали так называемые суды над украинцами в Крыму.

Как сообщает пресс-служба МинВОТ, санкции также предлагается ввести против силовиков, задержавших украинские корабли в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

"Специалисты Минветеранов собрали достаточно информации о причастности к акту вооруженной агрессии на суда Военно-морских сил Украины (которые были взяты в плен силовиками РФ 25 ноября 2018 в Керченском проливе). А также против так называемых "следователей, "прокуроров" и "судей", которые устраивали политически мотивированные преследования, судилища над украинскими гражданами на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве добавили, что сотрудники Минветеранов подготовили проект распоряжения о применении санкций против нескольких десятков человек.

"Минветеранов подчеркивает, что права человека — это основные права, которые не подлежат обсуждению и являются неоспоримыми, а их нарушение является величайшим преступлением против человека", — отметил начальник управления по вопросам АРК и города Севастополя Сергей Мокренюк.

Сейчас указанный проект направлен на согласование в профильные органы власти.