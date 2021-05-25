Украина намерена погасить 11 млрд грн долга по пенсиям неучтенным переселенцам с Донбасса

Пенсионный фонд Украины подготовил проект постановления Кабинета министров "О порядке выплаты пенсий, которые не выплачены за период до месяца их восстановления, внутренне перемещенным лицам".

Соответствующий проект документа размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

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В частности, документ касается лиц, которые отказались от справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица и зарегистрировали место жительства и постоянно проживают на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия.

Проектом акта предусмотрено, что пенсионные выплаты за прошлый период, в том числе начисленные во исполнение решений суда, вступивших в законную силу, осуществляются получателям пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания по отдельной программе, предусмотренной в бюджете Пенсионного фонда.

Указано, что реализация проекта акта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины в сумме 11 млрд грн.

Планируется, что выплаты начнутся с 2022 года и продлятся до конца 2024 года. При этом отмечается, что расчет проведен по пенсионерам, которым осуществляются пенсионные выплаты.

"Кроме того, по состоянию на 1 апреля 2021 года в Пенсионном фонде Украины учитывается 76,7 млрд грн невыплаченных пенсионных выплат за прошлые периоды пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц, которые не находятся на учете на территории, подконтрольной украинской власти. В случае их обращения указанные расходы необходимо будет предусмотреть в бюджете Пенсионного фонда Украины в следующих бюджетных периодах", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что правительство Украины задолжало 10,5 млрд грн пенсий внутренним переселенцам за период 2015-2016 годов. Тогда выплаты прекращали около 400 тысячам пенсионеров.

В свою очередь глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявляла, что нужен закон об остановке выплаты пенсий внутренне перемещенным лицам, которые находятся на подконтрольной правительству территории.

Как сообщалось, Верховная Рада предварительно одобрила отмену пени по кредитным долгам для вынужденных переселенцев.