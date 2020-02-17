Украина намерена получить безвиз с Гренадой

Кабинет министров Украины сообщил о плане по подписанию двустороннего соглашения о введении безвизового режима с Гренадой.

Об этом сообщается в отчете Программы деятельности правительства за 2019 год.

В частности, в Кабмине заявили о плане вступления в силу "безвизовых" соглашений с Эквадором, Колумбией, Маршалловыми островами, Монголией, Аргентиной и Шри-Ланкой, заключенных в 2019 году, а также по совершенствованию действующих визово-миграционных процедур.

"Дальнейшие запланированные действия: подписание двустороннего соглашения с Гренадой о введении безвизового режима", — говорится в отчете.

Также в правительстве добавили, что уже было реализовано ряд шагов по либерализации визового режима для граждан Украины, которые путешествуют в другие страны, в частности путем заключения соответствующих двусторонних соглашений.

Напомним, Кабинет министров на заседании 12 февраля утвердил Соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловы острова о взаимной отмене виз.

Как сообщалось, в декабре 2019 года Кабинет министров Украины утвердил безвизовый режим с такими странами Южной Америки, как Колумбия и Эквадор.

Президент Владимир Зеленский надеется получить безвизовый режим с Японией перед Олимпиадой в Токио 2020 года.