Украина хочет расширить сотрудничество с Японией: какие отрасли в перспективе

В Киеве, 14 июля 2020 года, состоялась встреча украинского бизнеса с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Японии Сергеем Корсунским. На встрече дипломат рассказал о ближайших перспективах и приоритетных направлениях украинского-японского экономического сотрудничества, секцию Q&A.

Delo.ua выбрало главные тезисы встречи.

Япония является 3-й экономикой мира. По уровню абсолютного роста — 7 государство в мире, 5 место в перечне "недоторгованных" рынков для Украины, 13 место по потенциалу потребления пищевых продуктов. Однако, как говорят в посольстве Украины в Японии, выход на японский рынок требует времени — как в плане процедур согласования соответствующих сертификатов, так и в плане завоевания благосклонности потребителя.

Украинско-японская торговля постепенно растет со времен международного финансового кризиса 2008-2009 гг. Однако, в последние годы товарооборот сократился в связи, в частности, из-за войны с Россией.

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Украинский экспорт в Японию традиционно имеет сырьевой характер с низкой степенью переработки. Наиболее перспективной является торговое сотрудничество в агропромышленной, металлургической и химической отраслях. Так, основными экспортными позициями Украины в Японию являются зерновые культуры (преимущественно кукуруза), руды и концентраты железные, алюминий необработанный, титан (изделия из титана) и ферросплавы, которые составляют в целом более 90% украинского экспорта в Японию.

Японский импорт в Украину представлен в основном продукцией машиностроения и высокотехнологичных отраслей, где доминируют автотранспортные средства и запчасти к ним — более 60%. Японские компании заинтересованы в участии в проектах по модернизации энергетического сектора Украины, транспортной инфраструктуры, развития "умных" электрических сетей и систем, защиты окружающей среды, энергосбережения, в добывающей и перерабатывающей отраслях.

Привлечение японских инвестиций в развитие транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, а также аграрного сектора, в частности его материально-технической базы, экспортных терминалов, является другим перспективным направлением инвестиционного сотрудничества с Японией.

"На мой взгляд, есть очень узкий спектр работы Украины с Японией и его нужно расширять. Япония сегодня пересматривает свою оборонную политику, а для Украины это огромный потенциал, так как мы не только аграрная, но и промышленная страна. Также Украина имеет потенциал, чтобы открыть японские производства по изготовлению запчастей для автомобилей и прочего на территории нашей страны. В Украине есть продукты переработки, которые также интересны японцам и у них нет энергетических ресурсов, которые есть у нас", — отметил Корсунский.

По словам господина Посла, если в Украине получится внедрить японский подход к бизнесу и технологии, то мы получим достаточно яркий результат. Совместно с японцами на территории Украины можно строить целые технологические парки, поэтому Корсунский хочет презентовать украинские стартапы в Японии.

"Любой производитель может обратиться в Торгово-промышленную палату, чтобы получить поддержку для выхода на рынок Японии. Например, если предприниматель строит технопарк на территории Украины и хочет привлечь японских инвесторов, для этого необходимо разработать план сотрудничества и сделать предложение," — добавил дипломат.

Также, японские компании заинтересованы инвестировать в производства, продукция которых предназначена для экспорта на рынок Европы и СНГ или для использования в конечных европейских продуктах. Такой тренд имеет значительные перспективы с присоединением Украины к общему рынку ЕС в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли Украина — ЕС.