Общество 7 минут назад

Украина подала заявку на организацию Всемирной выставки Экспо-2030 в Одессе

За право проведения "Экспо-2030" Украина будет соперничать с Южной Кореей, Россией и Италией

Украина подала заявку на организацию Всемирной выставки Экспо-2030 Украина подала заявку на организацию Всемирной выставки Экспо-2030
Украина подала заявку на организацию Всемирной выставки Экспо-2030

Украина поборется за право проведения "Экспо-2030": сегодня наша делегация в Париже передала соответствующее заявление в Международное бюро выставок.

В случае победы Всемирная выставка пройдет в Одессе с 01 мая по 31 октября 2030 года. Ее темой станет "Возрождения. Технологии. Будущее".

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Письмо, подписанное премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем передали Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко, советник заместителя председателя Офиса Президента Борис Баум, директор департамента инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, международного сотрудничества и туризма Одесской ОГА Роман Григоришин, соучредитель и управляющий партнер групп компаний "D-GROUP", которая инициировала участие страны в отборе, Вадим Дашута.

Международное бюро выставок будет рассматривать заявления кандидатов до конца 2023 года. За право проведения "Экспо-2030" Украина будет соперничать с Южной Кореей, Россией и Италией.

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"У нас хорошие шансы на победу. И это важное историческое событие, ведь наше государство впервые подало заявку на проведение Всемирной выставки. Такое событие в Украине станет двигателем экономического роста. "Экспо-2030" улучшит имидж государства в мировом сообществе, даст развитие инноваций, а также привлечет немало инвестиций", — считает посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

Всемирные выставки или "Экспо" являются наиболее престижными имиджевыми выставочными мероприятиями в мире, на которых страны-участницы демонстрируют уникальность своих культур и национальную идентификацию, свой экономический и научно-технический потенциал.

Отметим, 1 октября 2021 Украины открыла павильон на Всемирной выставке "Экспо-2020" в Дубае, которая является крупнейшим выставочным событием и объединяет более 190 стран мира, международные организации и крупнейшие мировые инновационные кампании.

В выставке "Экспо-2020" в Дубае представлены павильоны 192 стран мира. Впервые в истории всемирных выставок каждая страна имеет собственный павильон, также отдельные павильоны возведены для международных организаций и партнеров выставки. Выставка проходит в Dubai Exhibition Centre и продлится до конца марта следующего года. "Экспо-2020" должна была проходить с конца октября прошлого до начала апреля текущего года, но из-за пандемии даты проведения были изменены.

Площадь выставки составляет 438 га. Бюджет, выделенный на проведение, 7 млрд долларов США. Заявленная цель проведения выставки — создание единой сети сотрудничества между странами, организациями и новаторами для совместного решения глобальных проблем. Согласно замыслу организаторов, "Экспо-2020" в Дубае станет движущей силой для воплощения глобальных инноваций, вдохновляющих на создание креативных решений, реализация которых возможна в различных масштабах.

Напомним, малая академия наук Украины (МАНУ) презентовала первый в Украине государственный бизнес-инкубатор полного цикла Ukrainian Future Incubator. Его цель — развитие и масштабирование инновационной деятельности молодых предпринимателей

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