В Украине появился первый государственный бизнес-инкубатор полного цикла

Малая академия наук Украины (МАНУ) презентовала первый в Украине государственный бизнес-инкубатор полного цикла Ukrainian Future Incubator.

Как отметил президент МАНУ Станислав Довгий на пресс-конференции, здесь будут помогать в самореализации молодому поколению, сообщает Укринформа.

"Бизнес-инкубатор полного цикла, кроме аудиторий, где мы можем проводить консультации, коворкинг, включает в себя лабораторию прототипирования. И здесь впервые в Украине будет создана библиотека материалов. То есть, это достаточно дорогое оборудование, это станки, это 3D-принтеры, это специальное оборудование, на котором ребенок сможет не только теоретически, но и практически реализовать свой проект", — рассказал Довгий.

Ukrainian FutureBusiness Incubator имеет образовательно-консалтинговый центр, необходимый для обучения и сопровождения проектов и преобразования инновационных идей на работающие бизнес-модели и лабораторию прототипирования Fab Lab, которая нужна для изготовления прототипов изобретений с возможностью обучения 3D-моделированию.

Помимо этого, резидентам здесь предоставляется доступ к крупнейшей в Украине библиотеке материалов — для выбора оптимального материала для изготовления тестовой модели изобретения.

Также есть коворкинг, необходимый для комфортной работы единомышленников с возможностью добавления пользователей к образовательным программам и сервисам Ukrainian Future с последующим присоединением к сообществу резидентов бизнес-инкубатора.

По словам руководителя Ukrainian Future Виталия Лисового, приобщиться к бизнес-инкубатору могут слушатели и выпускники Малой академии наук — победители конкурсов инновационных проектов и все, кто имеет новаторскую идею и стремится преобразовать ее в успешный бизнес.

"Если говорить о том, как сюда попасть, то надо подать заявку. Мы проводим обучающие программы, к нам приходят слушатели, которые в дальнейшем могут стать резидентами бизнес-инкубатора. Это могут быть слушатели не только из сообщества Малой академии наук. Сюда могут попасть все желающие, и таким способом также присоединиться к системе МАНУ", — отметил Лисовой.

Цель Ukrainian Future Incubator — развитие и масштабирование инновационной деятельности молодых предпринимателей — новаторов в процессе трансформации их бизнес-идей в финансово самодостаточные бизнес-модели.

Среди приоритетных отраслей для инкубатора являются машиностроение, электроника и приборостроение, материаловедение и нанотехнологии, информационно-телекоммуникационные системы и технологии, экология и ресурсосбережение, робототехника, биотехнологии, AR/VR.

Напомним, в марте 2019 года в Украине открылось представительство испанского бизнес-инкубатора Demium Startups.

Особенность инкубатора в том, что в него принимают участников без идеи и команды. Менторы самостоятельно создают команды из отобранных людей, предоставляют им идеи для проектов и необходимые инструменты.