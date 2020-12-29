Монетизация талантов, инструменты накопления и мышление лидера: инсайты спикеров Zavtra

26 декабря состоялась онлайн-конференция Zavtra, на которой 18 успешных и талантливых подростков рассказали, как они превратили хобби в бизнес, за какими навыками будущее, и поделились инструментами финансовой грамотности. Ежегодно бизнес/медиа бюро еkonomika+ вместе с онлайн-медиа Delo.ua и дайджестом современной женщины WoMo собирает тинейджеров-лидеров, которые делятся со сверстниками актуальными навыками и знаниями.

Впервые конференция Zavtra состоялась в формате бесплатной онлайн-трансляции при поддержке генерального партнера ПриватБанк.

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Ведущими мероприятия стали композитор, автор и исполнительница, представительница Украины на детском Евровидении-2019 София Иванько и Александр Балабанов, актер, главный герой зимнего 3D-шоу "Winterra. Легенда казкового краю" на ВДНХ.

О бизнесе

Первый блок выступлений был посвящен бизнес-идеям и монетизации увлечений. Участники узнали, где взять деньги для старта, как построить личный бренд, почему важно вкладывать социальную миссию в свой проект и как много зависит от команды.

Открыла мероприятие директорка Klitschko Foundation Алина Носенко. Она поделилась полезными инструментами, которые помогут тинейджеру выбрать профессию по душе, и рассказала о навыках будущего, среди которых: комплексное решение проблем, критическое мышление, креативность, управление людьми и коммуникация. Также она убедила тинейджеров задуматься о волонтерстве и бесплатных стажировках.

Волонтерство и стажировки полезны тем, что помогают развить hard и soft skills, создать сеть знакомств, определить собственную траекторию движения и являются прекрасным первым местом работы.

Андрею Куделе только 13 лет, а он уже рекордсмен Национального реестра рекордов Украины, соавтор и художник книги, основатель консолидированного медиапроизводства AK Production. Он поделился лайфхаками, как хобби превратить в бизнес:

Еще на этапе формирования идеи поймите, какой результат хотите получить.

Научитесь себя мотивировать самостоятельно.

Увидьте вашу мечту, спросите себя "Зачем я это делаю?".

Поймите, что такое успех в бизнесе.

Не стойте на месте, развивайтесь.

Освойте искусство маленьких шагов.

Начните планировать и записывать.

Успешный бизнес-проект — это движение, а не точка, к которой вы идете. Оно состоит из полезных привычек, планирования, преданности, бессонницы и даже разочарования.

YouTube-специалист, эксперт по продвижению в TikTok, основатель агентства SHATYRKO AGENCY Андрей Шатырко поделился трендами YouTube и TikTok и рассказал, какой контент снимать, чтобы привлекать и вовлекать аудиторию. Он рассказал, как сделать вирусное видео, которое люди будут пересматривать и сбрасывать друзьям.

Если вы сделаете классное вирусное видео, вам не нужно будет тратить деньги на продвижение. Такой ролик должен включать реакцию людей, челлендж, драму, розыгрыш подарков в конце видео.

Форматы, которые работают в YouTube: сделай сам / как сделать, ответы на актуальные вопросы, интервью, обзоры, челлендж, лайфхак, шоу, тест-драйв.

Тем участникам, которые осваивают TikTok, Шатырко посоветовал снимать жизнь, инсайты, спорт, красоту, обязательно добавлять эмоции. Эксперт рассказал, чтобы попадать в рекомендации, нужно заливать видео либо в 11-12 часов дня, либо в 6 вечера — это два пика времени, когда все смотрят. Также важно делать качественные видео и быть систематическим: загружать минимум одно видео в два дня.

Создатель крупнейшей в Украине платформы массовых онлайн-курсов Prometheus, на которой учится уже 1,4 миллиона слушателей, Иван Примаченко рассказал, как эффективно обучаться.

Для этого нужно разработать план персонального развития, чему вы хотите обучиться и как это делать, а главное, как вы будете это практиковать. Также он рассказал, что лучшее время для учебы — утро, ведь именно тогда мы наиболее эффективны.

Лучше учиться больше раз, но меньше по времени, чем наоборот. Так, обучение 5 раз в неделю по часу более эффективно, чем один раз пять часов, ведь никто не может так долго концентрироваться на одной задаче.

О финансах

Во втором блоке онлайн-конференции тинейджеры поделились со своими ровесниками лайфхаками накопления денег и разумного их распоряжения.

Отношению поколения Z к финансам посвятила свое выступление украинский лидер студенческого самоуправления в США Соня Рашкован. Она научила ровесников разумно управлять деньгами, планировать свой бюджет и дала советы участникам, как выбрать курс по финансовой грамотности.

Хороший курс по финансовой грамотности должен включать следующие направления:

Как платить по всем счетам вовремя.

Планирование ежедневного бюджета.

Как инвестировать.

Как найти работу и управлять своей зарплатой.

Как правильно и честно платить налоги.

Как правильно делать большие покупки.

Заместитель руководителя Направления розничных продаж ПриватБанка, руководитель Управления "Юниорбанк" Анна Павлова поделилась инструкцией планирования бюджета и рассказала, как реализовать самые заветные финансовые цели.

Чем ниже уровень финансовой грамотности — тем ниже доход, чем ниже доход — тем ниже уровень финансовой грамотности. Это взаимосвязано. Чтобы вырваться из этого замкнутого круга, нужно приложить усилия: изменить систему образования.

Также она рассказала об олимпиаде "Финансовый гений" от ПриватБанка, которая позволяет школьникам зарабатывать на знаниях. За всю историю ее участники получили более миллиона гривен.

Накануне онлайн-конференции организаторы предложили всем желающим тинейджерам поделиться своей историей управления деньгами и получить возможность разобрать финансовые инструменты в прямом эфире с Анной Павловой. Организаторы пригласили одного из участников Артема Олимпиева и вместе с Анной они улучшили стратегию накопления и распоряжения деньгами тинейджера.

О науке и IT

Третий блок онлайн-конференции Zavtra был посвящен науке и технологиям.

Специалист в сфере smart-технологий, микроконтроллеров и роботизированных систем Соня Павлова рассказала, как попасть в научную тусовку. Для этого нужно посещать профильные мероприятия, например, выставки, конференции, хакатоны, писать МАНы, участвовать в бизнес-инкубаторах.

Возможностями для юных исследователей поделился руководитель бизнес-инкубатора Малой академии наук Украины Ukrainian Future Виталий Лисовый. За два года участниками программ бизнес-инкубатора стали более 170 предпринимателей-тинейджеров. Среди программ Ukrainian Future: недельная программа для молодых предпринимателей UF Startup Camp, 5-дневная программа тренингов и наставничества отраслевых компаний UF Startup Week, 6-месячная программа развития основных компетенций управления стартапом UF Startup School и другие.

Также Виталий поделился характеристиками успешного стартапа: это инновационность, понимание своей конкурентной среды, сильная команда и менеджмент.

Организаторы:

Ekonomika+ — бизнес/медиа бюро, в которое входят: лидер делового контента Delo.ua, онлайн-медиа о PR и маркетинге MMR.ua, дайджест деловой женщины Womo.ua и журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Компания ежегодно проводит около 20 бизнес-мероприятий, среди которых: большой фестиваль для малого и среднего бизнеса Get Business Festival, обзор трендов в PR-отрасли PR-марафон, опыт деловых женщин She Congress, стратегии и опыт изменений от лидеров крупного бизнеса Business Wisdom Summit.

Womo — первый и единственный дайджест современной деловой женщины.

Онлайн-издание Delo.ua — это самые важные новости бизнеса, экономики, политики.

Партнеры онлайн-конференции Zavtra: генеральный партнер ПриватБанк, Фонд Дарины Жолдак, маркетинговое агентство Fedoriv, рабочее пространство Kooperativ, Малая академия наук Украины, MBA Kids, Компьютерная академия ШАГ.

Медиапартнеры: CosmoLady, "Ліга закон", "Апостроф".