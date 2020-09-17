Попасть в инкубатор: как стартаперу получить господдержку, и что за это нужно будет отдать

11 стартапов от школьников и студентов — участников бизнес-инкубатора Малой академии наук Украины Ukrainian Future Incubator — получили высокие оценки от экспертов США, Польши и Украины.

Призовой фонд питча впечатляет: кредиты на услуги от Amazon Web Services, поддержка в продвижении стартапа от Ронды Шрадер — члена жюри, исполнительного директора Программы по предпринимательству "Беркли-Хаас" Калифорнийского университета Беркли, грант на доработку стартапа от US-Ukraine Foundation Biotech Initiative, а также приз от команды Ukrainian Future Incubator.

Подобные "смотрины" — лишь часть работы, которую проводит, созданный 2 года назад Ukrainian Future Incubator. Delo рассказывает о том, как устроен инкубатор стартапов, и делится историями об изобретениях его воспитанников.

По данным Малой академии наук, в Украине 150 тысяч молодых ученых и изобретателей. Но до недавнего времени у всех них существовала проблема: многие идеи и проекты так и оставались нереализованными, потому что не было инструмента, чтобы их монетизировать.

Именно поэтому и появился Ukrainian Future Incubator. Его инициировала Малая академия наук в 2018 году как возможности изобретателям. Эти возможности заключались в консалтинговых и образовательных проектах по предпринимательским навыкам, бизнес-планированию, маркетингу под руководством лучших наставников из украинской и международной, предпринимательской среды. Продолжительность курсов составила 1-6 месяцев в зависимости от выбранного учебного курса.

Как попасть в инкубатор

Для участия в обучающих программах понадобятся несколько простых шагов:

✅ Достигнуть 14-летнего возраста;

✅ Выбрать одну из программ;

✅ Заполнить анкету на сайте ufincubator.com (кстати, быть участником Малой академии наук, совсем необязательно. В инкубационную программу принимают как участников конкурсов Малой академии наук, так и молодых предпринимателей);

✅Пройти конкурсный отбор;

✅ Победители конкурсного отбора обучаются у лучших менторов в обмен на 5-15% активов проектов либо часть привлеченных средств.

По словам руководителя Ukrainian Future Incubator Виталия Лисового, за 2 года работы инкубатора обучение прошли 35 украинских проектов в сферах IT, биотехнологий и не только. А сумма привлеченных средств за последний год составила 1 млн грн как от частных, так и государственных инвестиций от венчурных инвесторов.

Автономный ультрафиолет

Сергей Лукашенко, сооснователь и маркетолог компании Leon (автономные ультрафиолетовые лампы), рассказывает Delo.ua, что обучение в бизнес-инкубаторе сыграло весомую роль в развитии его проекта.

"Нашему проекту Leon обучение дало толчок быстрому развитию, экономии ресурсов команды. Например, если раньше ради съемок видеоролика, мы ездили во Львов и тратили много времени, то теперь используем любые ресурсы более эффективно", — говорит предприниматель..

По его словам, идея ультрафиолетовой лампы Leon появилась 1,5 года назад. А пандемия коронавируса лишь подтолкнула проект к развитию.

"Большинство частных детских садов и школ, креативных пространств в связи с коронавирусом получили запрос на безопасность помещений, так как дети и подростки проводят там достаточно много времени. А значит, получают длительный контакт друг с другом, что способствует рискам распространения инфекции. Тоже самое происходит в офисах: сотрудники при стандартном графике работы проводят по 8 часов, что равняется таким же рискам, как и в образовательных учреждениях. Поэтому и появился запрос на безопасность в помещениях. Ее можно достичь при длительном воздействии ультрафиолета", — говорит Лукашенко.

После обучения в инкубатуре уже запланировали производство нескольких модификаций: частным клиентам и бизнесу. Домашние модели будут мобильными, офисные стационарными. Общее у всех моделей 一 удаленное управление через смартфон, и безопасность: лампы выключаются в случае движения в квартире или офисе, в отличие от многих предшественников.

Другие отличия будут связаны со способом продаж: частным клиентам будут налажены прямые продажи. Бизнесу, как частные продажи, так и сдача в аренду. Эта модель планируется для хостелов и отелей, как дополнительная услуга сродни позднему поселению.

Планы на ближайшие несколько месяцев огромные: краудфандинг-кампания по сбору средств. Она привлечет как внимание к проекту со стороны международного бизнес-сообщества, так и оборотные средства на производство первый партий продукции.

"Производство планируем в Украине из китайских и немецких комплектующих. Это связано с рисками плагиата в Китае, из-за которого уже через 3 дня после детальных инструкций на рынке появятся копии нашего изобретения", — делится изобретатель.

Верстак с 3d-принтером

Александр Левак, основатель MilPriMaker, участник бизнес-инкубационной программы, придумал многофункциональный верстак.

"Еще школьником я заинтересовался возможностью совместить несколько устройств в одном. Таким образом появился первый прототип MilPriMaker, предназначен для обработки "мягких" (алюминий, фанера) материалов с возможностью 3D-печати деталей из пластика или делать лазерную гравировку. Использовать такой дома? Легко! Например, можно самому с помощью этого верстака вместо сломанной дверной ручки сделать новую, а не бежать в магазин покупать новую".

По словам Левака, бизнесу такой верстак тоже пригодится. "Если раньше для работы по дереву, коже, металлу и 3D-печати понадобились бы несколько устройств, то теперь одно, что означает экономию средств на покупку оборудования 一 одно устройство против трех-четырех. Добавьте еще экономию площади производственных помещений. Если для 3 верстаков нужно 3-4 квадратных метров, то для его детища хватает всего 1 квадратного метра.

MilPriMaker имеет 2 конфигурации B2B (1200$) и B2C (1100$), главное отличие заключается в материале корпуса конструкции. Если B2C-версия изготовлена ​​из влагостойкой фанеры то B2B 一 70% из алюминия, что дает большую прочность и период эксплуатации конструкции.

"Что касается инвестиций, то они пока что составили $700 на создание минимально-работающей модели. В дальнейшем понадобятся инвестиции, чтобы произвести первую партию из 135 агрегатов (понадобится около 12 месяцев). Эти инвестиции с целью производства планирую получить с помощью Ukrainian Future Incubator, в котором я учусь на одной из длительных программ обучения, — говорит Левак. — В будущем планирую продажи иностранным клиентам. Это связано с готовностью иностранных рынков к такому продукту в отличие от Украины, где пока что предприниматели не осознают ценности устройства".

Екатерина Спорыш, специально для Delo.ua