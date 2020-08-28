Политика вчера, 20:46

Украина скоро может получить от Великобритании летальное оружие — экс-глава МИДа

Речь идет о "значительном контракте на летальное вооружение — не только приобретение, но и производство в Украине, локализацию

Вадим Пристайко. Фото Facebok/МИД Украины Вадим Пристайко. Фото Facebok/МИД Украины
Вадим Пристайко. Фото Facebok/МИД Украины

Украина рассчитывает в ближайшее время получить реальную военную помощь от Британии, в том числе, крупный контракт на летальное вооружение.

Об этом заявил бывший министр иностранный дел Украины Вадим Пристайко сказал в интервью "Европейской правде".

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"Британский трек — уникален. Он сейчас становится все более важным, и не только для Украины. Это также наш очень важный партнер в сфере безопасности, от которого, я надеюсь, в ближайшее время мы сможем получить реальную военную помощь, содействие в развитии Вооруженных сил", — рассказал Пристайко.

По его словам, речь в том числе идет о "значительном контракте на летальное вооружение — не только приобретение, но и производство в Украине, локализацию".

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Пристайко добавил, что вопрос локализации — это позиция украинского правительства, и, по его словам, она справедлива.

Как сообщалось ранее, в конце прошлого года президент США Дональд Трамп предложил Конгрессу внести в бюджет на 2020 год $250 млн для обеспечения безопасности Украины, включая передачу противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В свою очередь, кандидат в президенты США Джозеф Байден в своем заявлении, посвященном Дню независимости Украины, заявил, что то в случае победы на выборах поддержит Украину в борьбе с агрессией России, в том числе гарантирует ей поставки летального оружия.  

Напомним, в 2018 году Украина купила у США 210 противотанковых ракет Javelin и соответствующих переносных пусковых комплексов стоимостью в $47 млн. 

В апреле того же года Госдеп США сообщил, что американские "Джавелины" уже доставлены в Украину.

 

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