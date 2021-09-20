Украина сможет отправить своих полицейских в Европол

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерланды в Украине господин Йоханнес де Мол подписали Соглашение между Украиной и Королевством Нидерланды о привилегиях и иммунитетах офицеров связи, командированных из Украины в Европол. Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции.

Согласно сообщению, соглашение направлено на нормирование вопросов гарантий безопасности и защиты украинских офицеров связи при выполнении ими задач в Европоле.

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Реализация этого соглашения позволит направить полицейских в Европол в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 22 мая 2019 № 494 "О направлении офицеров связи в Европейский полицейский офис". Это приведет к усилению сотрудничества между Украиной, Европолом и государствами-членами Европейского Союза в предотвращении и борьбе с международной преступностью в рамках взятых Украиной обязательств в сфере европейской интеграции.

Напомним, Национальная полиция получила 18 патрульных автомобилей, 40 автомобилей для подразделений обеспечения общественной безопасности и порядка, девять дефибрилляторов, современные серверы и системы хранения данных, а также костюм взрывотехника и сопутствующее оборудование в рамках программы "Поддержка реформ по развитию верховенства права в Украине в сферах деятельности полиции, прокуратуры и надлежащего управления" ("ПРАВО-Полиция"), реализуемой при финансовой поддержке Европейского Союза Управлением ООН по обслуживанию программы в сотрудничестве с Консультативной миссией ЕС в Украине.