Фондовый рынок 1 час назад

"Украинская биржа" возобновляет торги фьючерсами

Спецификация биржевых контрактов осталась неизменной

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

4 августа 2020 года "Украинская биржа" (УБ) начинает восстановление срочного рынка в Украине с расчетного контракта на курс доллара США.

Как сообщает пресс-служба биржи, спецификация контракта осталась неизменной.

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"Размер контракта — тысяча долларов США. Выполнение ближайшего контракта DXU0 — 15 сентября 2020 года", — говорится в сообщении.

В УБ напомнили, что торги на срочном рынке "Украинской биржи" стартовали в 2010 году, но в 2018 году были приостановлены в связи с запретом СНБО Украины на использование программного обеспечения торговой системы.

За два года "Украинская биржа" возобновила торги на новом программном обеспечении сначала ценными бумагами (в марте 2019 года), а сейчас — фьючерсными контрактами.

На сегодняшний день для торгов на УБ доступны акции, облигации, ОВГЗ, инвестиционные сертификаты, фьючерсы и опционы.

Напомним, в начале мая Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разрешила американской компании Freedom Holding Corporation приобрести долю акций "Украинской биржи".

Freedom Holding Corporation является материнской компанией "Фридом Финанс Украина", профессионального участника рынка ценных бумаг Украины.

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