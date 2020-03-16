Украинская "девушка Джеймса Бонда" подхватила коронавирус

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась новым коронавирусом COVID-19.

Об этом девушка Джеймса Бонда сообщила в своем Instagram.

"Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и воспринимайте это серьезно", — написала она.

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Ольга Куриленко родилась в 1979 году в городе Бердянске (Запорожская область). 1995 году она переехала работать в Париж и позднее подписала контракт с агентством Madison. В 18 лет появилась на обложке Glamour, ELLE, Madame Figaro, Marie Claire и Vogue.

Кроме этого, девушка стала лицом компаний Lejaby, Bebe clothing, Clarins и Helena Rubinstein. Куриленко была моделью для брендов Roberto Cavalli и Kenzo, а ее снимки были в каталоге Victoria's Secret.

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С 2005 года начинает сниматься в кино, первый опыт — главная роль в малобюджетном эротическом фильме "Перст любви" (2005) французского режиссера Дианы Бертран.

Ольга Куриленко приобрела известность как актриса ролью в картине "Париж, я люблю тебя", в которой она сыграла в паре с Элайджей Вудом. В 2008 актрису выбрали на роль девушки Агента 007 в очередном фильме из цикла бондианы — "Квант милосердия".

В 2010 году актриса снялась в самом дорогом на то время китайском 3D-фильме "Глубинные империи", в картине она играла королеву русалок.

Куриленко также снималась в таких фильмах как "К чуду" Терренса Малика в компании таких актеров, как Бен Аффлек, Рэйчел МакАдамс и Хавьер Бардем, "Семь психопатов" Мартина Макдоны (оба в 2012 году), "Обливион" с Томом Крузом в главных ролях (2013 год), в 2014 году — в фильмах "Человек ноября" в паре с Пирсом Броснаном и вместе с Расселом Кроу исполнила главную женскую роль в исторической драме "Искатель воды".

Кроме этого, Куриленко в 2017 году сыграла советскую пианистку Марию Юдину в сатирической комедии "Смерть Сталина", а в 2018 — сыграла русскую шпионку в британском комедийном фильме "Агент Джонни Инглиш 3.0".

Ранее стало известно, что коронавирус диагностировали у голливудского актера Тома Хэнкса и его жены, которые на тот момент отдыхали в Австралии.

Напомним, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса среди украинцев.