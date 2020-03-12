Том Хэнкс и его супруга в Австралии подхватили коронавирус

По состоянию на 06:50 12 марта, в мире насчитывалось 123 тысячи 825 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, количество жертв инфекции достигло 4 тысячи 620, поправились 67 тысяч 689 человек.
Такие данные приводит гонконгская газета South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся.
В материковом Китае — 80 793 больных (скончались 3,169 тысячи), Италии — 12 462 (827), Иране — 9 тысяч (354), Южной Корее — 7 869 тысяч (66), Франции — 2,281 (48), Испании — 2 140 (48), (33), Германии — 1 567 (3), на территории Японии, с учетом стоящего на карантине в Йокогаме круизного лайнера — 1 316 (22), США — 987 (35).
По данным ООН, количество случаев заболевания Covid-19 за пределами Китая увеличилось в 13 раз, а число пострадавших стран утроилось за последние две недели.
В Китае количество зарегистрированных случаев сокращается, в четверг было подтверждено 15 новых случаев.
Южная Корея сегодня сообщила о 114 новых случаях, а также о шести летальных исходах. В Италии смертность подскочила на 31%.
Кроме этого, по данным издания, коронавирус диагностировали у голливудского актера Тома Хэнкса и его жены, которые сейчас отдыхают в Австралии. Об этом артист написал в своем Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Hello, folks. Rita and I are down here in Australia. We felt a bit tired, like we had colds, and some body aches. Rita had some chills that came and went. Slight fevers too. To play things right, as is needed in the world right now, we were tested for the Coronavirus, and were found to be positive. Well, now. What to do next? The Medical Officials have protocols that must be followed. We Hanks" will be tested, observed, and isolated for as long as public health and safety requires. Not much more to it than a one-day-at-a-time approach, no? We"ll keep the world posted and updated. Take care of yourselves! Hanx!
Напомним, вчера, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила в мире пандемию нового коронавируса COVID-19.
Ранее сообщалось, что с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.
Кроме того, на заседании правительства принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.
Одновременно для выполнения этого решения до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.
Как известно, 3 марта 2020 года первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией официально зарегистрировали в Украине. Случай заболевания китайским коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.