Том Хэнкс и его супруга в Австралии подхватили коронавирус

По состоянию на 06:50 12 марта, в мире насчитывалось 123 тысячи 825 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, количество жертв инфекции достигло 4 тысячи 620, поправились 67 тысяч 689 человек.

Такие данные приводит гонконгская газета South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся.

В материковом Китае — 80 793 больных (скончались 3,169 тысячи), Италии — 12 462 (827), Иране — 9 тысяч (354), Южной Корее — 7 869 тысяч (66), Франции — 2,281 (48), Испании — 2 140 (48), (33), Германии — 1 567 (3), на территории Японии, с учетом стоящего на карантине в Йокогаме круизного лайнера — 1 316 (22), США — 987 (35).

По данным ООН, количество случаев заболевания Covid-19 за пределами Китая увеличилось в 13 раз, а число пострадавших стран утроилось за последние две недели.

В Китае количество зарегистрированных случаев сокращается, в четверг было подтверждено 15 новых случаев.

Южная Корея сегодня сообщила о 114 новых случаях, а также о шести летальных исходах. В Италии смертность подскочила на 31%.

Кроме этого, по данным издания, коронавирус диагностировали у голливудского актера Тома Хэнкса и его жены, которые сейчас отдыхают в Австралии. Об этом артист написал в своем Instagram.

Напомним, вчера, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила в мире пандемию нового коронавируса COVID-19.

Ранее сообщалось, что с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

Кроме того, на заседании правительства принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

Одновременно для выполнения этого решения до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Как известно, 3 марта 2020 года первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией официально зарегистрировали в Украине. Случай заболевания китайским коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.