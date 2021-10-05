Украинские металлурги будут терять от налога на углеродный след по 500 млн в год

Только украинские металлурги, экспортирующие свою продукцию в Европейский Союз, из-за CBAM (Control Border Adjustment Mechansim, новая европейская система налогообложения импортируемых товаров, которые оставляют большой углеродный след) в год будут терять по 500 млн евро в год.

Об этом заявил директор информационно-аналитического центре GMK Center Станислав Зинченко на конференции "Торговые войны: искусство защиты", организованной юридической компанией "Ильяшев и Партнеры".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Он отметил, что CBAM рано или поздно коснется всех, хотя изначально введение этого налога предполагалось только на импорт ограниченного количества товаров (чугун, сталь, алюминий, цемент, некоторые химические удобрения). Однако, по мнению эксперта, за следующие 2-5 лет норма будет распространяться на все товары, в производстве которых используется электроэнергия или транспортировка с выбросами СО 2 .

"Первый раз наш центр считал оценку влияния CBAM в сентябре 2020 года, когда были первые механизмы. Мы оценили, что у украинских экспортеров 570 млн евро в год будут потери. Из них 95% суммы заплатят металлурги и энергетики", — добавил Зинченко.

Эксперт добавил, что во втором раунде расчетов в апреле 2021 года, когда было больше деталей, их центр построил модель для металлургической отрасли.

"Мы посчитали, что это 200 млн евро в год только для металлургии. Для энергетики чуть-чуть больше. Но при сегодняшнем уровне цен на металлургическую продукцию и цен на СО 2 в мире получается около 270 млн евро. А если, как все прогнозируют, на момент введения CBAM цена СО 2 составит 100 евро, то мы приходим к потерям 500 млн евро в год только металлургии. Еще дополнительно $240 млн долларов потеря маржинальности", — подытожил Зинченко.

Напомним, глобальный климатический тренд European Green Deal и CBAM будут вынуждать производителей электроэнергии отказываться от угольной генерации и переходить на газ.