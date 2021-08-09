Украинские производители нуждаются в защите внутреннего рынка, — "Ильяшев и Партнеры"

В первом полугодии 2021 года Межведомственная комиссия по международной торговле возбудила по рекомендациям Министерства экономики Украины 8 торговых расследований в отношении импорта товаров в Украину, приблизившись за 6 месяцев к среднему годовому показателю.

Для сравнения, в кризисный 2020 год Минэкономики Украины инициировало 10 торговых расследований: 6 антидемпинговых и 4 специальных расследований, а также 1 пересмотр антидемпинговых мер.



Также Комиссией было принято решение о возбуждении пересмотра антидемпинговых мер в связи с окончанием срока действия мер, которые применяются в отношении импорта в Украину древесноволокнистых плит происхождением из Российской Федерации.Шесть антидемпинговых расследований, возбужденных в первой половине 2021 года, были инициированы в отношении продукции из Российской Федерации, Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. Еще два специальных (защитных) расследования открыты в отношении импорта в Украину гидрохлорида натрия и керамической плитки независимо от страны происхождения и экспорта.

Вместе с этим, вслед за решением о применении специальной пошлины на уровне 16,08% в отношении импорта в Украину белоруской катанки, в 2021 году Украина в ответ на "недружеские и дискриминационные" действия Республики Беларусь применила без проведения специального (защитного) расследования 35%-ную пошлину на импорт моторных транспортных средств происхождением из Республики Беларусь.

По словам партнера, руководителя практики международной торговли ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Алены Омельченко, ожидается, что c обновлением состава Межведомственной комиссии по международной торговле, Украина сможет побить собственный рекорд по количеству инициированных торговых расследований в год.

"Этот тренд носит глобальный характер: количество инициированных торговых расследований в мире также существенно выросло по сравнению с предыдущими периодами, — отметила Алена Омельченко. — Применение ограничительных мер в отношении импортируемой продукции всегда влечет за собой перераспределение товарных потоков, которое нередко сопровождается демпингом. Значительное увеличение торговых расследований в мире вынуждает такие страны как Украина активней защищаться от увеличения объёмов дешевого импорта. Количество жалоб и заявлений, которые на сегодняшний день находятся на рассмотрении Минэкономики, свидетельствуют о том, что в 2021 году Украина будет более активно использовать инструменты торговой защиты от недобросовестного импорта".

Для обсуждения этих и других актуальных вопросов ведущие эксперты отрасли уже традиционно соберутся на конференции "Торговые войны: искусство защиты", которая состоится 5 октября 2021 года в Киеве. Организаторы мероприятия: ЮФ "Ильяшев и Партнеры" и ОС "Украинская ассоциация бизнеса и торговли", при поддержке генерального медиапартнера — издательства "Юридическая практика". Delo.ua — официальный медиапартнер конференции.