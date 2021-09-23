Украинский совет бизнеса призывает депутатов не отменять требования использования РРО

Украинский совет бизнеса призывает председателей депутатских фракций и народных депутатов не поддерживать законопроекты №3853, 2645, 2644, 3993. Об этом говорится в заявлении объединения, распространенном в четверг.

"Эти законопроекты существенно ухудшают условия работы законопослушного бизнеса и создают широкие возможности для уклонения от уплаты налогов из-за отмены действующих требований использования РРО и ответственности за невыдачу фискального чека. Они также крайне негативно повлияют на конкуренцию на внутренних рынках, вызывая обоснованное беспокойство у участников реального сектора экономики, поскольку предлагают отменить фискализацию и не предлагают никаких механизмов для контроля на замену, предоставляя возможность создавать мощные "схемы" по занижению выручки и минимизации налогов", — отмечается в заявлении.

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Законопослушный бизнес поддерживает уже принятое Верховной Радой введение программных РРО вместе с "классическими", повышение эффективности контроля за соблюдением законодательства через стимулирование покупателей требовать фискальный чек и возможность передавать чек в электронной форме, что крайне важно для интернет-торговли, отмечают в Украинском совете бизнеса. Указанные нормы способствуют прозрачным и равным конкурентным условиям для всех участников рынка и будут создавать угрозы только для недобросовестных его участников, убеждены авторы заявления.

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В то же время представители бизнеса считают несовершенными нормы Налогового кодекса, которые предусматривают фискализацию всей 2 и 3 группы упрощенной системы налогообложения (УСН) с 2022 года. Члены УСБ предлагают заменить фискализацию всей 2 и 3 группы на фискализацию исключительно рисковых категорий плательщиков всех групп упрощенной системы налогообложения: автозапчасти, лекарства, сложная бытовая техника и электроника, гостиницы, рестораны, ювелирные изделия, диспетчерские службы/технологические платформы такси.

"Вместе с тем для эффективного контроля за использованием е-РРО рисковыми категориями плательщиков и минимизации схем необходимо срочно завершить институциональную реформу налоговой и таможенной службы, а также обеспечить создание единой аналитической службы по борьбе с экономическими преступлениями — Бюро экономической безопасности, — передав ему рассмотрение всех экономических преступлений (принять проект закона №3959-1)", — отмечается в заявлении УСБ.

Украинский совет бизнеса — крупнейшее в Украине объединение 96 ведущих бизнес-ассоциаций, созданное в 2017 г. для консолидации бизнеса и реализации общественно важных реформ.