Экономика 30 минут назад

Украинский совет бизнеса призывает депутатов не отменять требования использования РРО

В объединении считают, что это ударит по законопослушному бизнесу

Украинский совет бизнеса призывает депутатов не отменять требования использования РРО Украинский совет бизнеса призывает депутатов не отменять требования использования РРО

Украинский совет бизнеса призывает председателей депутатских фракций и народных депутатов не поддерживать законопроекты №3853, 2645, 2644, 3993. Об этом говорится в заявлении объединения, распространенном в четверг.

"Эти законопроекты существенно ухудшают условия работы законопослушного бизнеса и создают широкие возможности для уклонения от уплаты налогов из-за отмены действующих требований использования РРО и ответственности за невыдачу фискального чека. Они также крайне негативно повлияют на конкуренцию на внутренних рынках, вызывая обоснованное беспокойство у участников реального сектора экономики, поскольку предлагают отменить фискализацию и не предлагают никаких механизмов для контроля на замену, предоставляя возможность создавать мощные "схемы" по занижению выручки и минимизации налогов", — отмечается в заявлении.

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Законопослушный бизнес поддерживает уже принятое Верховной Радой введение программных РРО вместе с "классическими", повышение эффективности контроля за соблюдением законодательства через стимулирование покупателей требовать фискальный чек и возможность передавать чек в электронной форме, что крайне важно для интернет-торговли, отмечают в Украинском совете бизнеса. Указанные нормы способствуют прозрачным и равным конкурентным условиям для всех участников рынка и будут создавать угрозы только для недобросовестных его участников, убеждены авторы заявления.

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В то же время представители бизнеса считают несовершенными нормы Налогового кодекса, которые предусматривают фискализацию всей 2 и 3 группы упрощенной системы налогообложения (УСН) с 2022 года. Члены УСБ предлагают заменить фискализацию всей 2 и 3 группы на фискализацию исключительно рисковых категорий плательщиков всех групп упрощенной системы налогообложения: автозапчасти, лекарства, сложная бытовая техника и электроника, гостиницы, рестораны, ювелирные изделия, диспетчерские службы/технологические платформы такси.

"Вместе с тем для эффективного контроля за использованием е-РРО рисковыми категориями плательщиков и минимизации схем необходимо срочно завершить институциональную реформу налоговой и таможенной службы, а также обеспечить создание единой аналитической службы по борьбе с экономическими преступлениями — Бюро экономической безопасности, — передав ему рассмотрение всех экономических преступлений (принять проект закона №3959-1)", — отмечается в заявлении УСБ.

Украинский совет бизнеса — крупнейшее в Украине объединение 96 ведущих бизнес-ассоциаций, созданное в 2017 г. для консолидации бизнеса и реализации общественно важных реформ.

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