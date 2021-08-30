Нардепы хотят отменить для некоторых предпринимателей обязательные РРО

Группа народных депутатов предлагает отменить обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для некоторых физлиц-предпринимателей (ФЛП), сообщает AIN.UA.

По информации издания, нардепы ссылаются на то, что детенизации от перевода на РРО не произошло, а только увеличилось количество проверок.

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В частности, депутаты предлагают вообще отменить РРО для всех ФЛП 2-4 групп единого налога, которые продают товары:

– если стоимость единицы не превышает размера минимальной зарплаты (в 2021 году — 6 тысяч грн);

– если товар стоит дороже, но за него рассчитываются с помощью платежного терминала;

– если покупателю предоставляют расчетный документ с отображением операции в типовой форме ведения учета.

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В этом проекте закона также предлагают увеличить граничные объемы доходов для 2-й и 3-й групп плательщиков на упрощенной системе — в зависимости от количества наемных сотрудников.

Граничный объем доходов — это годовой доход ФОП, который нельзя превышать, чтобы оставаться на упрощенке. Депутаты предлагают увеличение на 300 размеров минимальной зарплаты на одного наемного сотрудника.

То есть если, к примеру, у ФЛП есть два наемных сотрудника, его граничный объем дохода увеличится на 6 тысяч грн х 300 = 1,8 млн грн. Сейчас граничный объем дохода для таких ФЛП составляет около 7 млн грн.

Но при этом для ФЛП 3-й группы (самой распространенной) устанавливают ограничение до 10 наемных сотрудников, чтобы эту систему продолжали использовать только малые предприниматели.

Напомним, 17 ноября Рада провалила отсрочку обязательности кассовых аппаратов для ФЛП, протестовавшие тогда предприниматели попытались штурмовать здание парламента.

1 декабря они снова устроили массовую акцию протеста под Радой, а также прошлись по центральным улицам Киева.

При этом законопроектом Зеленского, близким по содержанию к принятому в итоге парламентом, протестующие также были недовольны.

В этот же день Верховная Рада отсрочила введение обязательного использования программных регистраторов расчетных операций для физлиц-предпринимателей второй-четвертой групп до 1 января 2022 года.