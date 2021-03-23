Политика 2 часа назад

Переворот в Мьянме: почему Украина продолжает военное сотрудничество с хунтой

Украина так и не приостановила действие договора о военно-техническом сотрудничестве с Мьянмой после того, как власть в стране снова захватили военные

В Мьянме продолжаются протесты против военного переворота. Фото: Getty Images В Мьянме продолжаются протесты против военного переворота. Фото: Getty Images
В Мьянме продолжаются протесты против военного переворота. Фото: Getty Images

Украина выступает за восстановление верховенства права в Республике Мьянма — стране, где полтора месяца назад произошел военный переворот и были убиты сотни участников акций протестов. Эта позиция солидарна с ООН и большей частью международного сообщества. Но есть один момент — с 2019 года между Украиной и Мьянмой действует договор о военно-техническом сотрудничестве, предусматривающий в том числе разработку и поставки вооружения и военной техники. С приходом военных к власти в республике ничего не изменилось: сотрудничество официально в силе, хотя в государственном концерне "Укроборонпром" и заявляют, что в 2021 году товары военного назначения в эту страну не экспортировались.

Delo.ua разбиралось, должно ли быть приостановлено действие этого договора, кто должен был это сделать и какими могут быть последствия.

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О чем идет речь?

Начнем с того, что между Украиной и Мьянмой на сегодняшний день действуют два международных договора — совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений от 19 января 1991 года, а также договор между правительствами Украины и республики о военно-техническом сотрудничестве от 18 июня 2019 года. Как сообщили Delo.ua в Министерстве иностранных дел (МИД), последний является действующим международным договором Украины, но может быть изменен или дополнен по взаимному согласию сторон. Впрочем, на данный момент каких-либо изменений в него внесено не было.

Что это за документ?

Договор между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Союз Мьянма предусматривает несколько направлений военно-технического сотрудничества:

  • обмен информацией, консультации экспертов и подготовку кадров для производства, эксплуатации и обслуживания вооружения и военной техники;
  • разработку и производство вооружения и военной техники;
  • поставки такой техники, запчастей и материалов;
  • предоставление услуг по эксплуатации, модернизации, ремонту такой техники;
  • реконструкцию предприятий, производящих вооружение и военную технику;
  • совместную деятельность на рынках третьих государств по импорту и экспорту вооружения и военной техники, а также любую другую деятельность в этой сфере, о которой договорятся стороны.

Этот договор стороны заключили сроком на пять лет, но с возможностью автоматического продления на такой же период, если одна из сторон за полгода письменно не уведомит другую о намерении прекратить его действие. Выполнение договора возложено на оборонные ведомства двух стран.

Как сообщили Delo.ua в государственном концерне "Укроборонпром", в 2019-2020 годах Украина поставляла Мьянме оборудование для сваривания корпусов шасси легкобронированной техники и соответствующие услуги, запчасти и комплектующие, а также предоставляла услуги по продлению ресурса вооружения и военной техники разных видов. За эти годы экспорт товаров и услуг военного назначения и двойного назначения в Мьянму составил свыше $20 млн.

Что не так?

Утром 1 февраля 2021 года представители Вооруженных сил Мьянмы задержали лидера правящей партии "Национальная лига за демократию", руководительницу МИД и фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи, президента Мьянмы Вин Мьина и других руководителей. Как заявили военные, такие действия стали ответом на "фальсификацию" парламентских выборов в стране в ноябре 2020 года, на которых победила политсила Аун Сан Су Чжи. После захвата власти в Мьянме объявлено чрезвычайное положение сроком на год, а государственная власть была предоставлена главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаинг. Как отмечало издание BBC, согласно докладу ООН от 2018 года, действия именно этого генерала и его соратников в Мьянме имеют признаки геноцида.

Отметим, что за свою историю Мьянма неоднократно оказывалась под военной диктатурой, а политические реформы в стране, направленные на развитие демократии и улучшение отношений с западными странами, начались только в 2011 году. Однако, в этот раз военным не удалось взять ситуацию под полный контроль — после захвата власти в стране образовалось протестное движение.

Участники акций протеста требуют освобождения Аун Сан Су Чжи. Фото: Getty Images

Массовые акции проходят постоянно, а количество их участников растет. Полиция и военные, в свою очередь, прибегают к радикальным мерам подавления несогласных и используют для разгона митингов в том числе и боевое оружие. По данным Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы, по состоянию на 21 марта в стычках с полицией погибли 250 человек, более 2,5 тысяч — задержаны.

Полиция применяет против протестующих в Мьянме огнестрельное оружие. Фото: Getty Images

Эти события вызвали международное осуждение: США и ЕС ввели санкции в отношении военнослужащих, причастных к перевороту, ООН и ряд стран призвали военных освободить задержанных и прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов. Позицию ООН поддерживает и Украина. Как сообщили Delo.ua во внешнеполитическом ведомстве страны, Украина стала соавтором резолюции Совета ООН по правам человека с призывом воздержаться от насилия и восстановить верховенство права в Мьянме. Украина также призывает немедленно освободить всех задержанных, воздержаться от применения силы против мирных протестующих и снять все ограничения на использование интернета и социальных сетей.

"Украина подтверждает солидарность с народом Мьянмы на его пути к демократии, миру, правам человека и верховенству права", — говорится в сообщении.

Участники акций протеста выступают против военного правительства в Мьянме. Фото: Getty Images

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Но военное сотрудничество продолжается?

Официально — да. Как объяснил Delo.ua военный эксперт Олег Жданов, в сложившейся ситуации Украина должна приостановить действие существующих договоров и дипломатических отношений до выяснения всех обстоятельств или до тех пор, пока в стране не будет признанного правительства. Инициировать такое решение должно Министерство иностранных дел. Впрочем, во внешнеполитическом ведомстве о таких намерениях Delo.ua не сообщили, отметив лишь, что договор о военно-техническом сотрудничестве с Мьянмой является действующим. В комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества запрос на денонсацию договоров с Мьянмой тоже не поступал. Об этом Delo.ua сообщил глава комитета народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко.  

"Субъектом инициативы выступает Кабмин или президент. На сегодняшний день я не слышал, чтобы к нам поступал какой-либо договор с предложением относительно ратификации или денонсации. Такого не было. На данный момент никакой информации у меня нет", — сказал он.

Информации относительно приостановки действия соглашения Украины и Мьянмы о военно-техническом сотрудничестве нет и у "Укроборонпрома". В то же время в концерне сообщили, что в 2021 году товары или услуги военного или двойного назначения в Мьянму не экспортировали.

С другой стороны, как отмечает Жданов, если МИД не инициирует приостановку договора и не сообщит об этом, то он автоматически считается действующим.

"С точки зрения международного права это уже будет незаконная деятельность, черный рынок вооружения. В данном случае Украина может подпасть под санкции. Когда ООН заявит о том, что не признает это правительство, нужно будет все прекращать, зачищать все хвосты, чтобы потом не сказали, что Украина сотрудничала с террористической организацией или незаконным правительством, — говорит эксперт. — Мы нарываемся на грубость, образно говоря, от наших партнеров, таких как США, например. Дело в том, что если Украина продолжает сотрудничать с нелегитимным, непризнанным правительством или руководством Мьянмы, то она может подпасть под санкции. К сожалению, главной причиной продолжения действия таких договоров являются деньги".

Более того, как отмечает эксперт, в этой ситуации может присутствовать также и коррупционная составляющая. В частности, несколько собеседников Delo.ua отмечали, что договор с Мьянмой является засекреченным, и, по словам Жданова, такая ситуация — не редкость.

"Тут дело не в Мьянме. Если спросить о договоре с Таиландом — ответ будет тот же: он засекречен. Дело в том, что они используют государственную тайну для того, чтобы не разглашать объемы и номенклатуру техники и вооружения, которое они продают. А еще под государственную тайну подводятся цены в этих договорах и фирмы-посредники, которые участвуют в выполнении условий этих договоров. Это коррупционная составляющая: никто не должен знать, через кого идут деньги, на какие счета они идут и какие фирмы осуществляют эти операции", — считает эксперт.

Дарья Нинько, Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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