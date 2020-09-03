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Банки 10 минут назад

"Укргазбанк" запустил новый "ЭКОдепозит Плюс"

После размещения средств на таком депозите банк выделяет аналогичную сумму на финансирование экопроектов

Фото: "Укргазбанк" Фото: "Укргазбанк"
Фото: "Укргазбанк"

В "Укргазбанке" стартовал новый экологический депозит "ЭКОдепозит Плюс", благодаря которому вклады украинцев будут финансировать исключительно экопроекты второй и третьей категории выбросов. Что это за проекты?

По словам банкиров, это масштабные "ecofriendly" проекты, которые минимизируют негативное влияние на окружающую среду, а банк предоставляет по ним уменьшенную ставку по кредитам. Такую информацию распространили в пресс-службе банка.

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"Выбор в пользу "ЭКОдепозит Плюс" от "Укргазбанка" — это плюс и в семейный бюджет, и для экологии Украины, — пояснили в банке. — Ведь после размещения средств на ЭКОдепозитах, "Укргазбанк" выделяет аналогичную сумму средств на финансирование экопроектов. Таким образом можно приобщиться к финансированию "зеленых" проектов, а заодно — и развитию "зеленого" и безопасного будущего Украины".

В "Укргазбанке" уже действует депозитная программа "ЭКОдепозит", однако, отмечается, что "ЭКОдепозит Плюс" имеет усовершенствованные различия. Во-первых, процентные ставки по ним немного меньше, зато его экологическое воздействие и результат существенно больше!

Во-вторых, размещенные средства на "ЭКОдепозите Плюс" направляются на финансирование экопроектов второй и третьей категории выбросов, по которым значительно уменьшены выбросы СО2. В то время как средства на "ЭКОдепозите" направлены на финансирование экопроектов первой категории выбросов.

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"ЭКОдепозит Плюс" — это реальный вклад в экомодернизацию страны, защита экологии и окружающей среды. Например, благодаря каждой тысяче гривен по вкладу "ЭКОдепозита", расположенного в Укргазбанке, ежегодно сократятся выбросы СО2 на 50 кг и будет производиться на 70 кВт часов экологически чистой электроэнергии. Уже профинансировано экопроектов второй категории на сумму более 2667 млн ​​грн, третьей категории — на 7,5 млн грн.

"ЭКОдепозит Плюс" доступен на срок от 6 до 24 месяцев с возможностью пополнения и автопролонгацией. Валюта размещения — гривна, доллары США и евро. Выплату процентов предусмотрено в конце срока или ежемесячно. Подробнее о депозите можно узнать здесь.

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