"Укрзализныця" в рамках "Большой стройки" электрифицирует участок Ковель-Изов-госграница

На важном экспортном направлении Ковель — Изов — госграница вошла в активную фазу электрификация участка протяженностью 100 км, которая проходит в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Об этом в Facebook сообщил и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

"Наконец получили зеленый свет от Государственной архитектурно-строительной инспекции — разрешение на начало основных работ. Сейчас здесь уже идут активные работы. Далее по графику — отбор подрядчика для строительства тяговой подстанции Ковель", — пишет Иван Юрик.

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По словам руководителя УЗ, электрификация данного участка имеет большое значение, так как существенно укрепляет экспортные позиции Украины на западном направлении.

Кроме этого, с учетом непрерывного роста цен на топливо электрификация инфраструктуры позволяет укрепить энергетическую безопасность "Укрзализныци". С этой целью, по словам Юрика, необходимо максимально быстро и масштабно электрифицировать и другие участки УЗ.

И, наконец, электрификация железной дороги положительно сказывается на экологии в масштабах всей страны.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что, согласно межправительственному соглашению между Украиной и Францией, для обновления подвижного состава УЗ получит 130 электрических локомотивов производства компании Alstom.