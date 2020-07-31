Страхование и финуслуги 40 минут назад

"Укрзализныця" выбрала компанию для страхования пассажиров от несчастных случаев на ЖД

Победителем конкурса стала страховая компания "Интер-Полис"

Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця

30 июля АО "Укрзализныця" завершила конкурс на выбор страховой компании, которая будет предоставлять услуги обязательного личного страхования пассажиров от несчастных случаев на железнодорожном транспорте.

Как сообщает пресс-служба ЖД-предприятия, по результатам оценки конкурсных предложений победителем конкурса признано ЗАО СК "Интер-Полис".

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По информации УЗ, договоры поручения будут заключены в ближайшее время.

В сообщении отмечается, что конкурс был проведен в соответствии с рекомендациями Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), направленными на защиту экономической конкуренции и обеспечение возможности участникам конкурировать между собой благодаря собственным достижениям на рынке, а также на минимизацию размера страхового платежа, осуществляемого пассажирами.

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Для участия в этом конкурсе предложения предоставили восемь страховых компаний: СК "Ридна", СК "Гардиан", СК "Нефтегазстрах", СК "Международная страховая компания", СК "Альфа Страхование", СК "Интер-Полис", СК "ИнтерЭкспресс", СК "УПСК".

В УЗ добавили, что реализовали рекомендации АМКУ в части прозрачных и недискриминационных критериев для проведения конкурса.

Напомним, 5 июля, АО "Укрзализныця" совместно со страховой компанией Colonnade Ukraine в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) представили концепцию страхования грузов.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" планирует использовать для перевозки почтовых отправлений пассажирские поезда.

Для перевозки почтовых отправлений планируется использовать фитинговые платформы, которые будут модернизированы под тележки пассажирских вагонов.

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