Умер отец Святослава Вакарчука

В возрасте 73 лет умер Иван Вакарчук — бывший министр образования и науки Украины, бывший ректор Львовского университета, отец музыканта и народного депутата Святослава Вакарчука.

Об этом сообщил бывший руководитель Украинского института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович в Facebook.

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"Большая потеря. От нас ушел Иван Вакарчук. Великий человек, тот, кто умел изменять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор alma mater, министр образования, с которым имел честь сотрудничать, меняя эту отрасль", — написал Вятрович в соцсети.

По его словам, Иван Вакарчук "сделал так, что с 2008 года почти по пол миллиона украинских детей заканчивают школу с надеждой на честное вступление, и эта надежда не напрасна".

"Он бескомпромиссно поставил вопрос качества образования в нашей высшей школе, начал поднимать престиж естественнонаучного, математического и физического образования в школе", — отметил нардеп.

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Иван Александрович Вакарчук (родился 6 марта 1947 года, Братушаны, сейчас Единецкий район, Молдова) — украинский физик, политик и общественный деятель, министр образования и науки Украины (2007-2010). В течение 1990-2007 и 2010-2013 лет был ректором Львовского университета. Доктор физико-математических наук (1980). Герой Украины (2007). Заслуженный деятель науки и техники Украины.

Напомним, 21 марта 2020 года на 69-м году жизни скончалась украинский социолог Ирина Бекешкина.