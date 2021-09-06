Общество 1 час назад

Умер "Профессионал": скончался Жан-Поль Бельмондо, ему было 88 лет

Жан-Поль Бельмондо дебютировал вместе с Аленом Делоном и перенес инсульт в 2001 году

Фото: kinoistoria Фото: kinoistoria
Фото: kinoistoria

Жан-Поль Бельмондо, незабываемый "Профессионал", скончался в понедельник, 6 сентября 2021 года, в своем доме в Париже. Его адвокат Мишель Годест сообщил об этом Agence France-Presse, пишет L`estrepublicain. "Он умер тихо", — сказал Годест. 

Жан-Поль Бельмондо родился в семье парижского скульптора Поля Бельмондо 9 апреля 1933 года. 

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Его кинодебют состоялся в 1957 году в фильме "Мольер", но в итоге фильм вышел без актера: эпизоды вырезали перед выходом. В итоге Бельмондо появился на больших экранах в 1958 году, в фильме "Будь красива и помалкивай" — они с Аленом Делоном дебютировали вместе. 

Мировая известность к Бельмондо пришла после роли Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании". 

Актер прочно закрепил за собой образ авантюриста и прошелся по всем представителям французской "Новой волны" — он снимался у Луи Маля, Франсуа Трюффо, Клода Шаброля, Алена Рене. 

Одним из самых узнаваемых образов Бельмондо стал Жосс Бомон из фильма "Профессионал", особенно запомнилась зрителям сцена гибели героя под музыку Эннио Морриконе. 

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Жан-Поль Бельмондо был одним из самых успешных актеров Франции и создавал собственные фильмы.

В 2001 году актер перенес инсульт и вернулся на площадку только в 2008 — снялся в фильме Франсиса Юстера "Человек и его собака". 

В феврале 2015 года Бельмондо завершил свою кинокарьеру. 

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