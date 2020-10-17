Ущерб из-за нарушений природоохранных законов превысил 1 млрд грн — глава Госэкоинспекции

За 9 месяцев 2020 года сумма ущерба за нарушение природоохранного законодательства в Украине на 140% превысила показатель за аналогичный период 2019 года.

Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

"Общая сумма рассчитанных убытков, причиненных государству вследствие нарушения требований природоохранного законодательства, составляет 1 млрд 142 млн 27 тысяч 79 грн. Это + 140% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года! Напомню, в 2019 году в ГЭИ рассчитали 471 млн 645 тысяч 542 грн убытков. Для возмещения ущерба нарушителям природоохранного законодательства предъявлено претензий и исков на общую сумму 709 млн 688 тысяч 466 грн, а это дополнительно 130% к прошлогодней цифре, которая составляла 305 млн 951 тысяч 683 грн", — написал Малеваный.

По его словам, за этот период в правоохранительные органы направлено 627 материалов по признакам преступления против окружающей среды. По состоянию на сентябрь 2020 года, открыто 357 уголовных производств.

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"За январь — сентябрь 2020 года, несмотря на пандемию COVID-19 ГЭИ провела 23 109 проверок, что на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (30 830 проверок). За нарушение требований природоохранного законодательства составлено 24 666 протоколов об административных правонарушениях, что на 20% меньше по сравнению с январем-августом 2019 года (31 074)", — отметил чиновник.

Малеваный добавил, что для прекращения негативного воздействия на экологию при ведении производственной деятельности по искам Госэкоинспекции в 18 случаях по решению суда ограничена или временно приостановлена работа предприятий до устранения выявленных нарушений.

Ранее Андрей Малеваный в эксклюзивном интервью Delo.ua назвал крупнейших загрязнителей окружающей среды в Украине.