Увольнение Коваля и Марчука из МВД ослабит борьбу с "ворами в законе", — СМИ

Ослабление "антиворовского" блока МВД имеет признаки реванша криминалитета на самом высоком уровне и грозит обернуться бездействием соответствующего законодательства и откатом Украины в вопросе евроинтеграции. Речь об этом идёт в статье "Воры в законе. Реставрация?", опубликованной изданием KP.UA.

"В первые же дни своей каденции Денис Монастырский практически выставил на улицу специалистов, которые в Нацполиции возглавляли направление по ворам в законе и криминальным авторитетам. Коваль (Евгений. — Ред.) и Марчук (Руслан. — Ред.) были быстро и показательно уволены новым министром. За… А за что? Есть инсайдерская информация, что увольнения произошли после звонка одного из заместителей главы Офиса президента. И сразу после того, как одному из двух задержанных по статье "преступное влияние" воров в законе суд внезапно изменил меру пресечения на домашний арест", — говорится в публикации.

Автор подчеркивает, что уволены люди, с подачи которых ввели в Уголовный кодекс Украины ответственность за умышленное установление или распространение в обществе преступного влияния, в том числе в местах несвободы, а также ответственность за организацию и участие в воровских сходках.

"Впервые в истории Украины в юридическую плоскость вошли понятия "вор в законе" и "криминальный авторитет" с криминализацией этих статусов. При существовавшей до марта 2020 года законодательной базе привлечь к уголовной ответственности вора в законе или крупного криминального авторитета (это разные по значимости в криминальной среде, но не по организаторскому потенциалу фигуры) было практически нереально. Пользуясь этим, криминальные авторитеты и воры в законе курировали практически все крупные преступные схемы на территории Украины, за любыми системными преступлениями стоял тот или иной "коронованный вор", — отмечает он.

В статье также указывается, что одним из наиважнейших условий существования профессиональной преступности являются коррупционные связи с госаппаратом.

"Не секрет, что влияние топ-персон преступного мира "дотягивалось" даже до высших государственных институтов, что позволяло создавать механизмы законодательного прикрытия криминальных схем, а также лоббировать принятие или непринятие определённых законов. Поэтому тот факт, что Аваков смог не только инициировать разработку антиворовского законопроекта, но и пролоббировал его голосование в Верховной Раде, много говорит о политическом весе и авторитете бывшего главы МВД. Чего, увы, нет у нового министра", — отмечается в статье.

Вместе с тем утверждается, что увольнение Коваля и Марчука не только ослабит позиции государства в борьбе с "ворами в законе", но и ударит по репутации государства.

"Большая беда в том, что это сигнал: позиция государства не монолитна. Безнаказанность можно купить. Преступное влияние по-прежнему работает. Увольнение полицейских — это второй "зеленый" сигнал для випов криминального мира: наступает оттепель… Система откатывается назад, пытается избавляться от честных и принципиальных. А Украина может в очередной раз потерять уникальный шанс измениться, вырасти и сделать широкий шаг в Европу", — подытожил автор.