Лауреат Шнобеля о связи ожирения и коррупции: я изучил 469 украинских министров

Шнобелевская премия второй год подряд достается украинцам. В 2020 году награду, которая по задумке организаторов сначала заставляет засмеяться, а потом — задуматься, получил выпускник Харьковского национального университета радиоэлектроники Иван Максимов за исследования поведения дождевых червей под воздействием вибраций высокой частоты. В 2021 году премию по экономике получил профессор школы бизнеса Монпелье (Франция) Павел Блаватский.

Ученый изучил взаимосвязь политической коррупции и степень ожирения представителей правительства на примере пятнадцати пост-советских государств. Корреспондент Delo.ua Илья Требор связался с Блаватским и выяснил — как ему пришла идея провести подобный анализ и фотографии каких украинских министров он использовал.

Здравствуйте, Павел. В первую очередь, хотелось бы немного узнать о вас — откуда, где учились, когда переехали?

— Я родом из Львова. Закончил с серебряной медалью Львовский физико-математический лицей и с красным дипломом Львовский национальный университет. Во Францию переехал пять лет назад, но уже из Австралии.

Как вы пришли к идее отследить взаимосвязь между коррупцией и ожирением чиновников?

— Как-то прочитал, что одним из видов коррупции является приглашение чиновников на бесплатные фуршеты с чрезмерным потреблением еды и спиртного. И подумал — если кто-то часто ходит на подобные мероприятия то он или она рискует набрать лишний вес. А значит возможна положительная корреляция между избыточным весом и коррумпированностью.

Вы занимались этой темой раньше?

— Нет, раньше не занимался. Но теперь, после такого медийного интереса, наверняка и дальше придется изучать коррупцию. Эта тема всех очень интересует.

С какими сложностями сталкивались?

— Было трудно найти фото министров некоторых стран Центральной Азии. Например, из Туркменистана.

У вас в выводах отмечается, что исследование может стать еще одним механизмом для измерения уровня коррупции в страха. Как думаете, ваша работа будет популярной?

— Ну, тут нужно смотреть. Поживем — увидим.

Расскажите конкретно о работе по Украине. В статье, которую опубликовал Шнобелевский комитет говорится, что вы брали, например, экс-премьер-министра Владимира Гройсмана. Может еще кого-то?

— Я проанализировал все украинские правительства с 2000 до 2020 года. Было собрано 469 фронтальных изображений министров. Для каждого изображения индекс массы тела министра был оценен с помощью компьютерного алгоритма. Временные ряды медианного оценочного индекса массы тела министров совпадают с двумя существующими мерами коррупции.

Первый — показатель глобальной государственной борьбы с коррупцией от Всемирного банка. Второй — несоответствие количества люксовых наручных часов, экспортированных из Швейцарии в Украину (по данным швейцарской статистики), и соответствующего количества импортированных Украиной из Швейцарии (по данным украинской статистики).

И какие выводи получились?

— В итоге, коэффициент корреляции между временным рядом индикатора Всемирного банка "Контроль над коррупцией" и "пропавшими" люксовыми швейцарскими наручными часами составляет минус 0,36. Между "Контроль над коррупцией" и медианным расчетным индексом массы тела — минус 0,42. Между "отсутствующими" люксовыми швейцарскими часами и средним расчетным индексом массы тела — 0,28.

Но коэффициент корреляции не может быть идеальной статистикой для фиксации связи между этими переменными. Он игнорирует возможные задержки во времени. Так, частые пышные банкеты могут не сразу увеличить индекс массы тела коррумпированных политиков, а принятие жестких мер в отношении таких банкетов не обязательно приведет к снижению их веса за тот же период времени.

В целом, как вы относитесь к Шнобелевской премии?

— Это хорошая популяризация науки. Сейчас медиа фокусируются в основном на поп-певцах и спортсменах. Но новости науки тоже нужно освещать.

А если говорить о вашей награде?

— Положительно! Это же хорошая реклама моей работы.

Как проходило награждение?

— В этом году, к сожалению, мы все записывали онлайн. В Бостон ехать не пришлось.

Тогда, в конце, возможно расскажите о каком-нибудь своем хобби?

— Я увлекаюсь историей Украины и в прошлом году даже написал исторический роман "Поход на Москву" об интересной и замалчиваемой истории. О том, как украинские казаки пошли на Москву в 1605 году и ограбили кремлевскую казну. В историческом центре Львова и сегодня стоят здания, построены на украденные средства, но об этом мало кто знает.

Беседовал Илья Требор, специально для Delo.ua