Экономика 50 минут назад

В 2019 году ускорился прирост прямых инвестиций в Украину

Акционерный капитал в экономике Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года составили $35,8 млрд

В 2019 году ускорился прирост прямых инвестиций в Украину В 2019 году ускорился прирост прямых инвестиций в Украину
Инвестиции в Украину. Фото: "Антикор"

Прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года составили $35,8 млрд, что на $2,9 млрд больше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным ведомства, за год поступило акционерного капитала нерезидентов на сумму $2,53 млрд. Однако за этот период выбыло капитала на $1,28 млрд. За счет курсовой разницы инвестиции увеличились на $947,1 млн.

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При этом другие изменения стоимости акционерного капитала нерезидентов (изменение стоимости, потери, переклассификация инвестиций и другое) добавили $1,65 млрд.

Как отмечается, по состоянию на 31 декабря 2019 года страны ЕС являются крупнейшими инвесторами в экономику Украины, они вложили $25,9 млрд.

Напомним, по предварительным данным Госстата, прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 1 января 2019 года составили $32,3 млрд, что на $685,5 млн больше, чем год назад.

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По данным НБУ, объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), осуществленных за счет денег отечественного происхождения, в 2018 году составил $0,5 млрд, то есть 20,6% от общего объема ПИИ в Украину.

Ранее министр экономического развития Тимофей Милованов заявил, что в ближайшие годы Украине нужно привлечь от $50 до $100 млрд инвестиций.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: РБК-Украина

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