Общество 30 минут назад

В 2020 году мир людей стал больше мира животных и растений — ученые

Масса созданных людьми предметов уже превысила массу всего живого на Земле

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В текущем 2020 году мир людей стал больше мира животных и растений — масса искусственно созданных предметов достигла 1,1 трлн тонн и превысила биомассу.

Дальше разрыв будет только увеличиваться, уверены израильские ученые, сообщает The Guardian.

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Указано, что когда человечество только начинало развиваться, все живое на планете весило около 2 трлн тонн — почти в два раза больше, чем сегодня.

Как отмечается, в начале 20-го века масса антропогенных объектов равнялась примерно 3% от общей биомассы в 1,1 трлн тонн. После Второй мировой войны этот показатель составлял уже 5%. Начиная с этого момента, разрыв начал быстро сокращаться.

Известно, что большая часть искусственно созданных объектов — это строительные материалы: кирпич, бетон, асфальт. Существенная доля также принадлежит пластику. Основной объем биомассы приходится на растения и кустарники.

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В 2018 году американские и израильские ученые устроили перепись биомассы на Земле. В основе расчетов был углерод, входящий в состав всех живых организмов. В общей сложности он весил около 550 млрд тонн. Доля людей — 0,01%. Это больше других млекопитающих, но ничтожно мало по сравнению с флорой.

По данным ученых, сейчас человечество производит предметы со скоростью до 30 млрд тонн в год.

Прогнозируется, что если такой темп сохранится — к 2040 году масса антропогенных объектов вырастет до 3 трлн тонн.

Напомним, человечество 22 августа исчерпало годовой запас природных ресурсов (воду, чистый воздух, почву и так далее), которые планета способна восстановить в течение года. При этом в 2020 году ресурсы закончились на месяц позже, чем в прошлом году.

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