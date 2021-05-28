В Amazon уставших сотрудников решили отправлять в киоски для медитаций (ВИДЕО)

17 мая компания Amazon заявила о старте новой корпоративной программы WorkingWell, которая должна была сделать труд сотрудников на складах и в других логистических узлах безопаснее, сократив производственный травматизм как минимум на 50%.

Ранее об этой программе, которую постепенно внедряют с 2020 года, говорил основатель компании Джефф Безос. Ожидалось, что она заработает на всех американских предприятиях Amazon.

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В СМИ отмечают, что таким образом Безос отреагировал на критику условий труда и завышенных требований к производительности работников Amazon, которая постоянно звучит в средствах массовой информации и социальных сетях.

Как говорится в анонсе, новая программа включает в себя "физические и умственные упражнения, оздоровительные тренинги и поддержку здорового питания", которые "как научно доказано, помогают восстановить силы и заряд энергии".

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Позднее в компании заявили, что одной из составных частей WorkingWell станет инициатива, которую Amazon назвал AmaZen. Она призвана "проводить сотрудников через практику осознанности в индивидуальных интерактивных киосках, расположенных в зданиях (компании)".

Эти объекты получили название ZenBooth, внутри них — маленькое вентилируемое помещение с комнатными растениями, брошюры и плакаты о психическом здоровье, а также компьютер, позволяющий запустить видео с управляемой медитацией.

"При помощи AmaZen я хотела создать тихое пространство, чтобы люди могли сосредоточиться на своем умственном и эмоциональном благополучии. ZenBooth — это интерактивный киоск, в котором вы можете перемещаться по библиотеке психического здоровья и осознанных практик для подзарядки внутренней батареи", — пояснила в корпоративном видеоролике создатель киоска Лейла Браун.

При этом, в издании Vice место отдыха и медитации сравнили с гробом, а пользователи Amazon также раскритиковали ZenBooth и отреагировали на эту инициативу насмешками.

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В The Guardian отмечают, что пользователи соцсетей сообщали о том, что складские рабочие и водители-курьеры компании давно жаловались на нехватку туалетов и что Amazon следовало бы потратить деньги на эти простые удобства, а не инвестировать в "ящики для сенсорной депривации".

После этого руководство Amazon без объяснений удалило твит с анонсом "интерактивных киосков".

По состоянию на начало ноября 2020 года в штате Amazon работало более одного миллиона человек.

Ранее сообщалось, что Amazon на время карантина из-за коронавируса открыл бесплатный доступ к более 40 детским шоу, чтобы помочь родителям развлечь своих детей. Мультфильмы предназначены для детей дошкольного возраста, а также для детей в возрасте до 11 лет.

Напомним, Amazon изъяла более миллиона товаров, производители которых утверждают, что они защищают от коронавируса или даже полностью излечивают от него.