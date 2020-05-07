В аннексированном Крыму фактически отменили курортный сезон

Так называемые "власти" аннексированного Крыма фактически отменили курортный сезон из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил "глава" Крыма Сергей Аксенов, сообщают местные СМИ.

Указано, что 7 мая прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на полуострове.

"Курортный сезон вряд ли, по-честному мы говорим, состоится. Только если позволит благоприятная обстановка на полуострове, внутренний туризм. Мы программу свою формируем, готовимся, но к этому должны быть показания Роспотребнадзора", — заявил Аксенов.

При этом известно, что на сегодняшний день в Крыму выявлено 168 случаев COVID-19.

Ранее Аксенов заявил, что улицы в населенных пунктах Крыма будут патрулировать казаки, дружинники и депутаты, чтобы следить за соблюдением режима самоизоляции. Также будет увеличено количество патрулей в городах Керчь, Феодосия, Ялта, Алушта, Евпатория и Симферополь.

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что Киев разрабатывает концепцию возвращения Крыма под контроль украинской власти. По его мнению, Украина должна решить несколько тактических и одну стратегическую задачи.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины призвали международное сообщество усилить давление на власть России для освобождения крымскотатарских политзаключенных журналистов.