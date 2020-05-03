Украина призвала усилить давление на РФ для освобождения крымских журналистов

В Министерстве иностранных дел Украины призвали международное сообщество усилить давление на власть России для освобождения крымскотатарских политзаключенных журналистов.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Указано, что на данный момент в Крыму российские власти удерживают журналистов Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалиева, Наримана Мемединова, а также правозащитника Сервера Мустафаева.

"Призываем международное сообщество к решительным действиям против уничтожения свободы слова и грубого нарушения прав человека Российской Федерацией во временно оккупированном Крыму", — сообщили в МИД.

Также отмечается, что за 6 лет оккупации в Крыму из 3000 СМИ переаттестацию прошли лишь 232 медиа.

"Россия фактически лишила населения возможности услышать альтернативное мнение, блокируя сигналы украинских радиостанций и доступы к онлайн-изданиям. Российские пропагандистские медиа не только захватили информационное пространство Крыма, но и распространяют язык нетерпимости, создавая из украинцев и крымских татар образ врага", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму зафиксировали более 300 случаев преследования журналистов и блогеров за 6 лет оккупации со стороны российской власти и силовых структур.

Напомним, после обмена пленными в конце 2019 года в представительстве президента Украины Владимира Зеленского в АРК обещали включить политзаключенных из аннексированного Крыма в списки во время следующего обмена удерживаемых лиц.

Однако во время пасхального обмена пленными в середине апреля 2020 гола о возврате в Украину крымских политзаключенных речи не шло.