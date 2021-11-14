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В мире 1 час назад

В Австралии грозятся запустить первый корабль на аммиаке

Бизнесмен Эндрю Форрест планирует опередить ряд других проектов по транспортировке аммиака

Фото: Facebook/Wärtsilä Corporation Фото: Facebook/Wärtsilä Corporation
Фото: Facebook/Wärtsilä Corporation

Известный австралийский предприниматель-миллиардер Эндрю Форрест пообещал запустить первое судно, работающее на аммиаке, в 2022 году.

Как сообщает Fortescue, австралийский магнат горнодобывающего промысла объявил, что поставил перед своей командой задачу к 2022 году ввести в эксплуатацию первое в мире судно, работающее на аммиаке.

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По информации издания, Форрест планирует опередить ряд других проектов по транспортировке аммиака.

В частности, финская Wartsila, которая производит одни из самых больших двигателей внутреннего сгорания в мире, работает с норвежской компанией над модернизацией корабля двигателем внутреннего сгорания, который будет работать на 70-процентном аммиаке. Его планируется завершить в 2023 году, после чего компания планирует увеличить процентное содержание аммиака.

Fortescue отмечает, что греческая компания Avin International сдала в эксплуатацию танкер длиной 274 м, готовый к работе на аммиаке, однако первоначально он будет работать на ископаемом топливе. Кроме того, целый ряд автовозов, готовых к работе с аммиаком, был заявлен China Merchants Heavy Industries (Цзянсу) и запланирован на 2024 год.

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При этом, аммиак не обязательно будет использоваться в качестве горючего: так, норвежский Eidesvik работает с командой Фраунгофера над Viking Energy, судном снабжения, которое будет использовать аммиак в качестве топлива для системы электропривода через реактор деления, топливный элемент и каталитический нейтрализатор.

Специалисты надеются, что испытания начнутся в 2023 году.

FFI недавно объявила о партнерстве с Universal Hydrogen для поставки чистого топлива для авиационных проектов до 2035 года и собирается начать строительство завода по производству электролизеров, который более чем вдвое увеличит все текущие мировые производственные мощности.

Компания работает на объектах по производству зеленого водорода в Иордании, Индии, Бразилии, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Афганистане и Австралии, среди прочих, и подписала соглашение о том, чтобы стать крупнейшим поставщиком экологически чистого водорода в Великобритании.

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