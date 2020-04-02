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Валюта 10 минут назад

В ближайшее время резкий скачок курса гривни Украине не грозит — НБУ

По мнению экспертов Нацбанка, сейчас ситуация на валютном рынке является стабильной и контролируемой

В ближайшее время резкий скачок курса гривни Украине не грозит — НБУ В ближайшее время резкий скачок курса гривни Украине не грозит — НБУ
Фото: Апостроф

За последнюю неделю спрос и предложение на иностранную валюту в Украине выровнялись.

Об этом в эфире "Общественного радио" заявил директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Виталий Ваврищук.

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По его словам, ситуация на валютном рынке является стабильной и контролируемой.

"Действительно в течение марта мы наблюдали повышенный спрос на иностранную валюту — это больше связано с напряжением и нервозностью на финансовых рынках. Все понимали, что начинается экономический кризис — длительная рецессия, она начинается не только в Украине, но и во всем мире, и население, и бизнес хотели как-то обезопаситься. Они резко увеличили покупку валюты, но Нацбанк полностью удовлетворял ажиотажный спрос. Мы не допускали резких колебаний обменного курса и наблюдаем, что в течение последней недели спрос и предложение выровнялись", — рассказал Ваврищук.

Он добавил, что на сегодняшний день обменный курс стабилизировался.

"По нашему убеждению на сегодняшний день нет никаких опасений относительно возможного резкого изменения курса гривни в ближайшее время", — отметил Ваврищук.

Напомним, 1 апреля, Национальный банк Украины на 44 копейки укрепил курс гривни, по сравнению с предыдущим банковским днем.

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