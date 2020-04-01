Нацбанк снова резко укрепил гривню

Сегодня, 1 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) на 44 копейки укрепил курс гривни, по сравнению с предыдущим банковским днем.

По данным регулятора, официальный курс гривни к доллару на 1 апреля установлен на таком уровне: 27,6289 грн за 1 доллар (-0,4326 грн). 31 марта курс составлял 28,0615 грн за 1 доллар США.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Официальный курс национальной валюты по отношению к евро на сегодня составляет 30,2564, что на 27,7 копеек ниже вчерашнего показателя.

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 1 апреля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 21 копейку до 27,84 грн за доллар, курс в покупке до 27,79 грн за доллар.

Курс евро в продаже снизился на 27 копеек до 30,54 гривен за евро.

Как отмечают в компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,7900 — 27,8400 грн/доллар, евро 30,4967 — 30,5488 грн/евро, российский рубль 0,3510 — 0,3519 грн/рубль.

31 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,5700 — 27,6300 грн/доллар, евро 30,2056 — 30,2714 грн/евро, российский рубль 0,3502 — 0,3513 грн/рубль.

Ранее стало известно, что Национальный банк Украины обменял украинским финучреждениям безналичные доллары на наличные на суму $130 млн.

Напомним, 25 марта 2020 года Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни по отношению к американской валюте почти на 34 копейки.