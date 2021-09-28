Общество 30 минут назад

В центре Киева из-за марафона "Новой почты" перекроют движение транспорта

Движение транспорта будет ограничено в центральной части украинской столицы

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

2 и 3 октября в Киеве будет перекрыто движение транспорта из-за проведения Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

В частности, по информации организаторов, движение перекроют:

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С 00:00 2 октября до 22:00 3 октября по маршруту:

– улица Крещатик (От Майдана Независимости до перекрестка с Прорезной).

3 октября с 06:30 до 16:00 по маршруту:

– улица Крещатик (от перекрестка с улицей Архитектора Городецкого в сторону Бессарабской площади);

– улица Большая Васильковская (от Бессарабской площади до улицы Жилянской);

– улица Саксаганского (от улицы Шота Руставели до проспекта Победы);

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– проспект Победы (от улицы Саксаганского до улицы Вячеслава Черновола);

– улица Жилянская (от улицы Большой Васильковской до улицы Шота Руставели);

– улица Шота Руставели;

– улица Рогнединская;

– улица Эспланадная (от улицы Рогнединской до улицы Бассейной);

– улица Бассейная (от улицы Эспланадной до улицы Крещатик);

– Бессарабская площадь;

– улица Прорезная (от улицы Крещатик до улицы Пушкинской);

– улица Пушкинская (от улицы Прорезной до улицы Богдана Хмельницкого);

– улица Богдана Хмельницкого (от улицы Пушкинской до улицы Крещатик).

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Напомним, в Киеве дизайнеры разработали городской проект обновленной Лукьяновской площади, учитывая все особенности и проблемные участки территории.

Ранее в киевской школе городских проектов "Урбанина" разработали план обновленной Бессарабской площади.

По мнению авторов проекта, одно из главных мест Киева не обустроено ни удобными пешеходными маршрутами, ни велодорожками, ни дополнительными полосами для общественного транспорта.

Напомним, в июле 2020 года в Киеве начали реконструкцию Пейзажной аллеи — ее ремонт обойдется городскому бюджету в 136 млн грн. Работы стартовали на участке от Десятинного переулка, 7 до улицы Большая Житомирская, 8-б.

Источник фото: Depositphotos

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