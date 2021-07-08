В Киеве дизайнеры представили проект реконструкции Лукьяновской площади (ФОТО)

В Киеве дизайнеры разработали городской проект обновленной Лукьяновской площади, учитывая все особенности и проблемные участки территории.

Авторами проекта стали ученики и лекторы школы "Урбанина", которая занимается разработкой городского дизайна.

Указано, что в первую очередь дизайнеры предлагают перекрыть проезд через площадь по улице Дегтяревской и организовать там удобный пересадочный узел. Для этого необходимо создать на площади кольцевой разворот для общественного транспорта и перекрыть улицу Белорусскую для транзита частных авто.

В проекте также предусмотрено обустройство безопасной пешеходной зоны, для чего нужно переместить трамвайные пути на улицу Бердичевскую.

Вместе с тем на улице Ильенко необходимо добавить выделенные полосы общественного транспорта и обеспечить движение по основной магистрали в сторону центра города.

Авторы проекта отмечают, что на сегодняшний день на площади отсутствует какая-либо велоинфраструктура. Поэтому проект предусматривает создание велосети и велохаба возле станции метро "Лукьяновская".

Таким образом, дизайнеры надеются решить проблему транспортных конфликтов на площади и создать комфортные и безопасные маршруты для пешеходов.

Кроме того, посреди площади должно появиться достаточно места для проведения мероприятий, что позволить сделать ее популярной зоной отдыха для местных жителей.

Ранее в киевской школе городских проектов "Урбанина" разработали план обновленной Бессарабской площади.

По мнению авторов проекта, одно из главных мест Киева не обустроено ни удобными пешеходными маршрутами, ни велодорожками, ни дополнительными полосами для общественного транспорта.

Напомним, в июле 2020 года в Киеве начали реконструкцию Пейзажной аллеи — ее ремонт обойдется городскому бюджету в 136 млн грн. Работы стартовали на участке от Десятинного переулка, 7 до улицы Большая Житомирская, 8-б.