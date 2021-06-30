Недвижимость 1 час назад

Во Львове на месте старого завода и казарм откроют креативное пространство KIVSH (ФОТО)

Пространства KIVSH создают для компаний из креативных индустрий и стартапов

Фото: пресс-служба KIVSH Фото: пресс-служба KIVSH
Фото: пресс-служба KIVSH

На территории бывшего Львовского завода автопогрузчиков осенью 2021 года откроют креативное пространство KIVSH.

Его площадь будет занимать 20 тысяч квадратных метров, сообщает AIN.UA.

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Известно, что ранее на территории Львовского завода автопогрузчиков по улице Шевченко, 120 находились австрийские казармы и военные склады. Реконструкцию зданий австрийского периода планируют закончить осенью — тогда откроются первые помещения.

Указано, что пространства KIVSH создают для компаний из креативных индустрий, стартапов. На территории также откроются локации для образовательных и культурных ивентов, появятся зоны спорта, фудкорты, галереи и художественные мастерские.

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Как ожидается, первыми резидентами KIVSH станут фитнес-клуб Smartass, сеть коворкингов Regus, агентство продуктового дизайна и брендинга QUBstudio, рекламный холдинг Vitamin, кафе-кондитерская Cheese Bakery.

При этом, чтобы присоединиться к KIVSH или попасть на экскурсию, можно оставить заявку на сайте компании.

Как отмечается, в работе над проектом в качестве экспертов участвовали Максим Бахматов, основатель и глава Офиса Трансформации, основатель арт-центра "Я Галерея" Павел Гудимов, основательница Рort.agency Катя Тейлор.

Ранее сообщалось, что компания Accor Live Limitless изучает возможность открытия в Украине коворкинга WOJO в 2023 году.

Напомним, 25 мая 2020 года состоялось официальное открытие самого большого в Украине коворкинга The Space общей площадью 5 500 квадратных метров. 

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