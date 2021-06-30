Во Львове на месте старого завода и казарм откроют креативное пространство KIVSH (ФОТО)

На территории бывшего Львовского завода автопогрузчиков осенью 2021 года откроют креативное пространство KIVSH.

Его площадь будет занимать 20 тысяч квадратных метров, сообщает AIN.UA.

Известно, что ранее на территории Львовского завода автопогрузчиков по улице Шевченко, 120 находились австрийские казармы и военные склады. Реконструкцию зданий австрийского периода планируют закончить осенью — тогда откроются первые помещения.

Указано, что пространства KIVSH создают для компаний из креативных индустрий, стартапов. На территории также откроются локации для образовательных и культурных ивентов, появятся зоны спорта, фудкорты, галереи и художественные мастерские.

Как ожидается, первыми резидентами KIVSH станут фитнес-клуб Smartass, сеть коворкингов Regus, агентство продуктового дизайна и брендинга QUBstudio, рекламный холдинг Vitamin, кафе-кондитерская Cheese Bakery.

При этом, чтобы присоединиться к KIVSH или попасть на экскурсию, можно оставить заявку на сайте компании.

Как отмечается, в работе над проектом в качестве экспертов участвовали Максим Бахматов, основатель и глава Офиса Трансформации, основатель арт-центра "Я Галерея" Павел Гудимов, основательница Рort.agency Катя Тейлор.

Ранее сообщалось, что компания Accor Live Limitless изучает возможность открытия в Украине коворкинга WOJO в 2023 году.

Напомним, 25 мая 2020 года состоялось официальное открытие самого большого в Украине коворкинга The Space общей площадью 5 500 квадратных метров.