В 2023 году в Украине может заработать сеть коворкингов WOJO

Компания Accor Live Limitless изучает возможность открытия в Украине коворкинга WOJO в 2023 году. Об этом сообщил генеральный директор Accor New East Europe Алексис Деларофф, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Делароффа, WOJO хочет стать самой крупной европейской сетью коворкингов. В мае 2019 года международный гостиничный оператор Accor объявил трехлетний план открытия 1 200 коворкингов под брендом WOJO (до марта 2019 года — Nextdoor). К настоящему времени работает более 300 WOJO.

"Этот продукт (WOJO — Delo.ua) также придет на украинский рынок, но, вероятнее всего, не ранее 2023 года. Здесь тоже нужен солидный партнер", — отметил гендиректор Accor New East Europe.

Accor S.A. — крупнейший международный гостиничный оператор. Группа основана в 1967 году и объединяет более 5,1 тысяч гостиниц в 110 странах мира. Штаб-квартира находится в пригороде Парижа Эври.

В портфолио группы входит 51 бренд, 40 из них относится к гостиничной индустрии: Sofitel, SO/, Fairmont, Pullman, MGallery by Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles, ibis budget, Adagio, Swissôtel, Raffles, Orient Express, Rixos, Banyan Tree, Mama Shelter, 25 Hours, onefinestay и др.

В Украине сеть Accor Live Limitless в настоящее время включает семь гостиниц. Четыре — в Киеве (Fairmont Grand Hotel Kyiv, Ibis Киев Центр, ibis Киев Центральный Вокзал, Mercure Kyiv Congress), две — во Львове (ibis Styles Львов Центр и Grüner Lviv Boutique Hotel), одна — в Одессе (Hôtel de Paris MGallery).

Акции Accor S.A. размещены на бирже Euronext в Париже (ISIN: FR0000120404) и торгуются на внебиржевом рынке США (код: ACRFY).

Напомним, 25 мая 2020 года состоялось официальное открытие самого большого в Украине коворкинга The Space общей площадью 5 500 квадратных метров.