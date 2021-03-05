Мнения 60 минут назад

Как изменятся офисы в 2021 году: гибкие решения в украинских бизнес-центрах

Внедрение гибкости в офисной недвижимости — закономерный процесс развития, который становится особенно актуальным с изменением форматов работы

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Еще до пандемии бизнес задумывался о способах оптимизации офисного пространства для того, чтобы снизить расходы на обслуживание помещения, при этом, не снизив эффективность команд. Так начали набирать популярность гибкие решения.

Внедрение гибкости в офисной недвижимости — закономерный процесс развития, который становится особенно актуальным с изменением форматов работы. Как меняются требования к пространствам в бизнес-центрах в 2021 году, и какие тренды отмечаются на рынке офисов?

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Концепция-agile в офисах

Сегодня офисная недвижимость динамично трансформируется под гибкий формат. Рабочие пространства организовывают по разным концепциям, которые сводятся к одной цели — сотрудники свободны в выборе где и как им работать. Имплементация такого решения позитивно отражается на производительности команды.

Так, офисы гибких (или agile) форматов подразумевают условное зонирование пространства на места для отдыха и нетворкинга, кабинеты для сосредоточенной работы, залы для проведения переговоров и встреч. Площадь и количество упомянутых зон коррелирует с бизнес-особенностями той или иной организации. Для этого проводят специальные расчеты: какое максимальное количество сотрудников может присутствовать одновременно в офисе, далее определяется необходимое количество постоянных и временных рабочих мест.

В процессе оптимизации площадей, с одной стороны, минимизируется квадратура. С другой, предусматривается возможность расширения любой из зон, благодаря подвижности и эргономичности пространства. Однако agile-подходы не ограничиваются офисом с современным интерьером рабочей среды. Это понятие глубже, чем может показаться на первый взгляд. Речь в целом об имплементации демократичных бизнес-подходов к работе, настраивание которых у компании может занять несколько лет.

Украинские бизнесы не спешат изменять модели управления, зачастую ограничиваясь планировкой помещений. Для полного переформатирования процессов нужны вложения и осознанность того или иного новшества.

Офисные модели в пост-COVID

К оптимизации офисных площадей призывает и экономика совместного потребления (или sharing economy). Эту бизнес-модель еще десяток лет назад издание Time признало одной из идей, которые повлияют на мир. В недвижимости она стала предпосылкой развития гибких офисных решений.

Гибкие зоны — это офисные площади с ремонтом, современным техническим оснащением и мебелью, которые арендаторы могут снять на небольшой срок в бизнес-центре. В данном случае преобладает кабинетная система с возможностью корпоративного брендинга и перепланировок. Такие квадратные метры легко адаптировать к меняющимся внешним условиям.

Пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения стали дополнительным стимулом для привлечения компаний к краткосрочной аренде. Наряду с малым бизнесом, крупные арендаторы, выбирая гибридный формат работы, размещают часть своей команды в гибких офисах.

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Девелоперы, чтобы снизить вакантность, приспосабливают предложение к требованиям рынка: переформатируют условия и сроки аренды под мобильных арендаторов, не исключение и объекты класса "С", которые также предлагают гибкие зоны. Внедрение модели agile в бизнес-центрах сегодня стало важной частью стратегии управления зданием.

Развитие гибких решений в Украине

По информации консалтинговой компании CBRE, количество гибких офисов в Киеве составляет 4,5% от количества традиционных. В целом за 2020 год площадь первых выросла на 40% и продолжает набирать обороты. Тенденции способствует нацеленность арендаторов на адаптивные пространства для команд и возможность подписания краткосрочных договоров с офисными центрами (в которых раньше аренда составляла минимум несколько лет). Помимо новой организации рабочих процессов, на актуальность формата гибких решений влияет неопределенность будущего.

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Сегодня девелоперы офисной недвижимости самостоятельно без участия коворкинг-операторов учатся развивать и управлять гибкими метрами. Вследствие пандемии офисный сегмент преобразовывается, учитывая требования той или иной компании. Так, в ряде стран отмечается тенденция к проектированию гибких офисов под конкретную компанию, что раньше было более характерно для сегмента складской недвижимости.

В свою очередь, в Украине бизнес комбинирует разные схемы, подбирая flex-офис как основной или же для проектной работы своих отделов. В целом шеринг-экономика направляла в сторону оптимизации, а пандемия стала катализатором для активного привлечения отечественных компаний к гибким решениям.

Источник заглавного фото: Depositphotos

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