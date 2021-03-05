Как изменятся офисы в 2021 году: гибкие решения в украинских бизнес-центрах

Еще до пандемии бизнес задумывался о способах оптимизации офисного пространства для того, чтобы снизить расходы на обслуживание помещения, при этом, не снизив эффективность команд. Так начали набирать популярность гибкие решения.

Внедрение гибкости в офисной недвижимости — закономерный процесс развития, который становится особенно актуальным с изменением форматов работы. Как меняются требования к пространствам в бизнес-центрах в 2021 году, и какие тренды отмечаются на рынке офисов?

Концепция-agile в офисах

Сегодня офисная недвижимость динамично трансформируется под гибкий формат. Рабочие пространства организовывают по разным концепциям, которые сводятся к одной цели — сотрудники свободны в выборе где и как им работать. Имплементация такого решения позитивно отражается на производительности команды.

Так, офисы гибких (или agile) форматов подразумевают условное зонирование пространства на места для отдыха и нетворкинга, кабинеты для сосредоточенной работы, залы для проведения переговоров и встреч. Площадь и количество упомянутых зон коррелирует с бизнес-особенностями той или иной организации. Для этого проводят специальные расчеты: какое максимальное количество сотрудников может присутствовать одновременно в офисе, далее определяется необходимое количество постоянных и временных рабочих мест.

В процессе оптимизации площадей, с одной стороны, минимизируется квадратура. С другой, предусматривается возможность расширения любой из зон, благодаря подвижности и эргономичности пространства. Однако agile-подходы не ограничиваются офисом с современным интерьером рабочей среды. Это понятие глубже, чем может показаться на первый взгляд. Речь в целом об имплементации демократичных бизнес-подходов к работе, настраивание которых у компании может занять несколько лет.

Украинские бизнесы не спешат изменять модели управления, зачастую ограничиваясь планировкой помещений. Для полного переформатирования процессов нужны вложения и осознанность того или иного новшества.

Офисные модели в пост-COVID

К оптимизации офисных площадей призывает и экономика совместного потребления (или sharing economy). Эту бизнес-модель еще десяток лет назад издание Time признало одной из идей, которые повлияют на мир. В недвижимости она стала предпосылкой развития гибких офисных решений.

Гибкие зоны — это офисные площади с ремонтом, современным техническим оснащением и мебелью, которые арендаторы могут снять на небольшой срок в бизнес-центре. В данном случае преобладает кабинетная система с возможностью корпоративного брендинга и перепланировок. Такие квадратные метры легко адаптировать к меняющимся внешним условиям.

Пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения стали дополнительным стимулом для привлечения компаний к краткосрочной аренде. Наряду с малым бизнесом, крупные арендаторы, выбирая гибридный формат работы, размещают часть своей команды в гибких офисах.

Девелоперы, чтобы снизить вакантность, приспосабливают предложение к требованиям рынка: переформатируют условия и сроки аренды под мобильных арендаторов, не исключение и объекты класса "С", которые также предлагают гибкие зоны. Внедрение модели agile в бизнес-центрах сегодня стало важной частью стратегии управления зданием.

Развитие гибких решений в Украине

По информации консалтинговой компании CBRE, количество гибких офисов в Киеве составляет 4,5% от количества традиционных. В целом за 2020 год площадь первых выросла на 40% и продолжает набирать обороты. Тенденции способствует нацеленность арендаторов на адаптивные пространства для команд и возможность подписания краткосрочных договоров с офисными центрами (в которых раньше аренда составляла минимум несколько лет). Помимо новой организации рабочих процессов, на актуальность формата гибких решений влияет неопределенность будущего.

Сегодня девелоперы офисной недвижимости самостоятельно без участия коворкинг-операторов учатся развивать и управлять гибкими метрами. Вследствие пандемии офисный сегмент преобразовывается, учитывая требования той или иной компании. Так, в ряде стран отмечается тенденция к проектированию гибких офисов под конкретную компанию, что раньше было более характерно для сегмента складской недвижимости.

В свою очередь, в Украине бизнес комбинирует разные схемы, подбирая flex-офис как основной или же для проектной работы своих отделов. В целом шеринг-экономика направляла в сторону оптимизации, а пандемия стала катализатором для активного привлечения отечественных компаний к гибким решениям.

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