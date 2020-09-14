В Киеве разработали проект по реконструкции Бессарабской площади (ФОТО)

В киевской школе городских проектов "Урбанина" разработали план обновленной Бессарабской площади.

По мнению авторов проекта, одно из главных мест Киева не обустроено ни удобными пешеходными маршрутами, ни велодорожками, ни дополнительными полосами для общественного транспорта.

"Бессарабская площадь — один из главных вызовов развития качественного общественного пространства в центре Киева. К площади сходятся три магистрали, создающие вокруг нее сплошную транспортную развязку. Никаких выделенных полос для общественного транспорта, велодорожек или удобных маршрутов для пешеходов ", — пишут авторы проекта.

Для решения транспортных проблем вокруг площади, урбанисты использовали пространство торгового центра, расположенного под Большой Васильковской. Через него пустили автомобили в направлении Льва Толстого.

Также ограничили движение автомобилей вокруг Бессарабского рынка и создали комфортное пространство для пешеходов. Расширили велосеть и маршруты общественного транспорта.

"Сейчас городская администрация планирует продолжить Борщаговскую трамвайную линию до улицы Шота Руставели. В будущем мы предлагаем продолжить ее с улицы Шота Руставели до Бессарабского проезда и дальше по Крещатику и бульвару Шевченко. Это даст горожанам возможность пользоваться трамваем и на других маршрутах. Также добавили магистральные велодорожки, которые является постоянным способом передвижения в городе", — пишут создатели проекта.

Авторы проекта объединили на площади три бульвара и вернули на поверхность русло реки Крещатик, которая сейчас протекает в коллекторе под землей.

По мнению урбанистов, Бессарабская площадь имеет невероятный туристический потенциал, однако в нынешних условиях его невозможно использовать. Вокруг Бессарабского рынка есть много ресторанов, но через транспортную развязку к ним сложно добраться.

При этом, тротуары слишком узкие даже для пешеходов, не только для летних площадок.

"Мы открыли пространство "Метрограда" и устроили по периметру прозрачные и активные фасады для различных ресторанов, кафе и магазинов. Посреди площади разместили большую зеленую зону с пространством для отдыха и общения. Доступ к этой территории сделали с инклюзивным пандусом для удобного доступа и амфитеатром для отдыха. Площадь за рынком тоже изменилась. Она стала более комфортной, на ней разместились дополнительное пространство для летних площадок и досуга", — говорится в сообщении.

Напомним, в июле в Киеве начали реконструкцию Пейзажной аллеи — ее ремонт обойдется городскому бюджету в 136 млн грн. Работы стартовали на участке от Десятинного переулка, 7 до улицы Большая Житомирская, 8-б.