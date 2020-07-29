Политика и экономика 30 минут назад

В Киеве начали реконструкцию Пейзажной аллеи за 136 млн грн (ФОТО)

В рамках масштабного ремонта хотят обновить дорожки, подсветить арт-объекты и установить новые скамейки

На Пейзажной аллее в центре Киева начались работы по реконструкции
На Пейзажной аллее в центре Киева начались работы по реконструкции
На Пейзажной аллее в центре Киева начались работы по реконструкции
На Пейзажной аллее в центре Киева начались работы по реконструкции
На Пейзажной аллее в центре Киева начались работы по реконструкции
На Пейзажной аллее в центре Киева начались работы по реконструкции
На Пейзажной аллее в центре Киева начались работы по реконструкции
На Пейзажной аллее в центре Киева начались работы по реконструкции
На Пейзажной аллее в центре Киева начались работы по реконструкции
На Пейзажной аллее в центре Киева начались работы по реконструкции

В Киеве начали реконструкцию Пейзажной аллеи — ее ремонт обойдется городскому бюджету в 136 млн грн. Работы стартовали на участке от Десятинного переулка, 7 до улицы Большая Житомирская, 8-б.

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Изначально на обновление аллеи киевские власти выделили 123,1 млн грн — тендер на Prozorro запустили в феврале 2020 года, а уже в марте его выиграл подрядчик ООО "Ростдорстрой". Но при корректировке столичного бюджета на 2020 год смету на ремонт Пейзажной увеличили до 136 млн грн.

Так, в мае Киевская городская государственная администрация утвердила проект реконструкции именно за эту сумму. Согласно ее распоряжению, 88,8 млн грн выделили на строительные работы, 14,2 млн — на оборудование, мебель и инвентарь, а 10,2 млн — на "другие траты". При этом НДС составит 22,6 млн грн.

Отметим, что преображать аллею хотели начать еще весной 2020 года года, но тогда работы пришлось перенести из-за карантина. Предполагается, что реконструкцию закончат до конца 2021 года.

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В рамках стартовавшего проекта хотят укрепить склоны, реконструировать подпорные стены, высадить новые деревья и кусты, обустроить обзорные площадки и установить скамейки. Также тут должны установить видеонаблюдение, полностью обновить освещение и обеспечить аллею общедоступным Wi-Fi.

Кроме того, будет расширен вход на Пейзажную аллею со стороны Исторического музея и Десятинной церкви, сообщает "Сегодня", ссылаясь на замглавы КГГА Александра Густелева.

Чиновник обещает, что новые дорожки будут вымощены гранитной плиткой с единым рисунком, а пешеходная зона станет удобной для родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями. В том числе и из-за боллардов — выдвижных столбиков, которые сделают невозможным заезд автомобилей на аллею.

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По его словам, на Пейзажной аллее появится ливневая канализация, поэтому вода на будет скапливаться на самой аллее. Знаменитые же арт-объекты трогать не будут, только декорируют подсветкой.

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