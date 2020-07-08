Происшествия 1 час назад

В Киеве протестующие перекрывали Мост метро, образовалась огромная пробка (ФОТО, ВИДЕО)

Люди на акции требовали, чтобы им достроили квартиры в районе станции метро "Демеевская"

Протест у киевского Моста метро. Фото: facebook.com/KyivOperativ Протест у киевского Моста метро. Фото: facebook.com/KyivOperativ
Протест у киевского Моста метро. Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве с утра 8 июля несколько десятков протестующих перекрыли Мост метро, в результате чего в час пик на подъезде к нему образовалась крупная пробка от станции метро "Черниговская".

Об этом информировал жители левого берега столицы, сообщает dtp.kiev.ua.

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По данным ресурса и надписям на банерах, люди на акции требовали, чтобы им достроили квартиры в районе станции метро "Демеевская".

"У нас акция по поводу строительства Войцеховского. Мы уже 5 лет бьемся, как рыба об лед, но нас никто не достраивает", — пояснила журналистам одна из протестующих свои действия.

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Люди отмечают, что они пострадавшие от действий застройщиков и пытаются привлечь внимание к себе таким образом, чтобы их услышали.

Указано, что полиция прибыла на место инцидента не сразу, однако по состоянию на 11:00 движение автотранспорта разблокировано: митингующих после стычек оттеснили на обочину проезжей части.

При этом некоторым, по словам протестующих, полицейские разорвали одежду и обувь.

По состоянию на 11:20 утра перед мостом была такая пробка:

Напомним, 18 сентября 2019 года с 16:00 и до позднего вечера было перекрыто движение по Мосту метро из-за угроз мужчины, который заехал на середину моста, его подорвать.

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