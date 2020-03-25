В Днепре умер мужчина, у которого подозревали коронавирус

Вчера, 24 марта, в Днепре умер 45-летний мужчина, который неделю назад вернулся из путешествия в Египет.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

Как сообщает пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации, днепрянин ранее почувствовал недомогание, однако к врачам обратился лишь во вторник.

Медики прибыли к больному в защитных костюмах. Пациент был в тяжелом состоянии, в больнице ему диагностировали пневмонию.

Карета "Скорой помощи" в тяжелом состоянии доставила мужчину в Днепровскую городскую больницу №21. Врачи боролись за жизнь пациента, однако спасти его не удалось. Результаты теста на коронавирус будут известны сегодня, 25 марта.

"Только что директор департамента здравоохранения ОГА Валерий Сердюк сообщил мне, что в Днепровской больнице №21 умер мужчина. После 10-дневного путешествия он заболел, однако занимался самолечением. Обратился к врачам в последний момент. К сожалению, несмотря на максимальные усилия, спасти пациента не удалось. Является ли причиной осложнений именно коронавирус, сейчас выясняется. Результаты исследований будут известны уже завтра (25 марта — Delo.ua", — рассказал Бондаренко.

По информации Днепропетровской ОГА, сейчас на Днепропетровщине зафиксировано два лабораторно подтвержденных случаях коронавируса. Еще девять человек сейчас проверяют на COVID-19.

Напомним, сегодня, 25 марта, по состоянию на 06:40 по Киеву, в мире насчитывалось 399 тысяч 191 человек, инфицированных инфекцией Covid-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.