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В мире 1 час назад

Почти четверть населения Земли закрылась на карантин из-за пандемии Covid-19

Около 1,7 миллиарда людей по всему миру получили приказ оставаться дома

Почти четверть населения Земли закрылась на карантин из-за пандемии Covid-19 Почти четверть населения Земли закрылась на карантин из-за пандемии Covid-19
Фото: Пиксабей

Около 20% людей во всем мире (1,7 млрд человек в числовом выражении) находятся в изоляции, чтобы сдержать распространение коронавируса Covid-19. Об этом сообщает The Guardian.

Издание пишет, что по состоянию на вторник во всем мире было зарегистрировано 378 679 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых более 16 500 привели к летальному исходу. Почти 101 000 человек выздоровели.

Также отмечается, что первые 100 000 случаев заболевания были зарегистрированы за 67 дней, а последние 100 000  – всего за четыре дня.

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По данным экспертов, власти разных стран прибегли к карантину как раз тогда, когда миру предстоит критически важная неделя в борьбе с распространением вируса. 1,7 миллиарда людей по всему миру получили приказ оставаться дома.

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Ранее во Всемирной организации здравоохранения отметили, что коронавирус COVID-19 стал быстрее распространяться в мире. По данным ВОЗ, если от первого зарегистрированного случая заражения до стотысячного прошло 67 дней, то следующие 100 тысяч фактов заражения были зафиксированы за 11 дней, а еще 100 тысяч — за 4 дня.

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