Политика 30 минут назад

В Генпрокуратуре ведут уголовное расследование против похитителя двух томов "дел Майдана"

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что "по делам Майдана" осудили уже 44 человека

В Генпрокуратуре ведут уголовное расследование против похитителя двух томов "дел Майдана" В Генпрокуратуре ведут уголовное расследование против похитителя двух томов "дел Майдана"
Генпрокурор Руслан Рябошапка. Фото: "Слово и Дело"

Генеральная прокуратура Украины знает имя сотрудника, который похитил два тома из так называемых "дел Майдана". В отношении него сейчас ведётся уголовное расследование. Об этом в кулуарах форума "На пути к Вильнюсу" 25 февраля рассказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка, сообщает корреспондент Delo.ua.

"Мы провели сначала служебное расследование, сейчас проводим уголовное расследование. Мы знаем имя. Как только последующие процессуальные действия будут совершены, процессуальные руководители смогут сообщить детали", — сказал он.

Что касается непосредственно "дел Майдана", то, по его словам, часть из них ещё расследуется, в часть — уже передана в суд. Ещё по части расследований уже вынесены приговоры суда.

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"Есть большое количество дел, которые уже закончились вынесением обвинительных приговоров. 44 человека уже осуждено по так называемым "делам Майдана", — сказал Рябошапка.

Напомним, в ноябре 2019 года разразился скандал — из Генеральной прокуратуры исчезли два тома одного из уголовных дел по делу расстрелов сотрудников милиции во время Майдана.

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Вскоре записи обнаружили в Государственном бюро расследований — туда их передал бывший замглавы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов. Он обвинил в краже документов экс-главу управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, тот в свою очередь заявил, что тома похитил сам Портнов со своим сообщником.

Позднее тогдашний директор ГБР Роман Труба заявил, что ГБР открыло уголовное производство в отношении следователей управления спецрасследований ГПУ, которые допустили утрату материалов "дел Майдана", однако имя похитителя так и не назвал.

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